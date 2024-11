Alertan a mexicanas por estafador ‘enamoradizo’ de Bumble

Este viernes 15 de noviembre del 2024 han surgido en redes sociales videos para alertar a las mexicanas que se cuiden de un estafador ‘enamoradizo’ que usa una aplicación de citas llamada Bumble.

Ha sido una de las víctimas las que ha decidido alzar la voz para que otras mujeres no caigan en las redes del estafador de Bumble, identificado como Jonathan Sotelo, quien ha logrado amasar una fortuna gracias a los engaños que utiliza.

Jonathan Sotelo ha logrado estafar a varias mujeres gracias a sus ‘trucos’ y versos enamoradizos que hechizan a las víctimas, y debido a ello ha logrado comprar una avioneta, un departamento en Tulum, Quintana Roo, entre otras cosas.

Jonathan Soteldo tiene una demanda en contra debido a que, Fernanda García, quién fue pareja del estafador de Bumble por casi dos años, denunció que le robó hasta dos millones de pesos luego de que le hiciera firmar documentos falsos.

Al menos 79 mujeres han sido estafadas por Jonathan Sotelo

Fernanda García decidió contar su caso luego de que se enterara de la larga lista de 79 mujeres a las que ha estafado Jonathan Sotelo, misma que encontró luego de meterse a una página de Facebook en el que otras féminas denunciaban al estafador de Bumble.

García cuenta que las mujeres la empezaron a contactar afirmándole que Jonathan Sotelo era un “golpeador y estafador”, y se dio cuenta que casi todas lo habían conocido por aplicaciones de citas como Bumble.

“Varias mujeres me contactaron y me dijeron: ‘a mí me robó más de un millón de pesos, a mí una camioneta, a mí nunca me pagó un coche’”, dijo Fernanda García, quien también afirma que Jonathan Sotelo empezó a estafar desde el 2008.

Piden se difunda rostro del estafador de Bumble para evitar más fraudes

Fernanda García cuenta que el estafador de Bumble logró sacarle mucho dinero, pues incluso la hacía pagar por una hipoteca de un departamento en Tulum, ubicación en la que se presume se encuentra en este momento, aunque no es oficial.

Además, otra víctima de Jonathan Sotelo mencionó que la violentó físicamente, y le sacó celulares a nombre de su mamá, y le hablaron de cobranza para cobrar miles de pesos. Bajo ese contexto, Fernanda García pide que se haga viral el rostro del estafador de Bumble para evitar más robos.