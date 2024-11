Andrés Iniesta invierte en club danés de tercera división

El legendario mediocampista ex del FC Barcelona se estrena como inversionista del FC Helsingör.El excampeón mundial y europeo del FC Barcelona y la selección de España, Andrés Iniesta, se unió al FC Helsingör de la tercera división danesa como inversionista, un mes después dedar por finalizada su carrera activa. Como anunció el club, la empresa Never say never (NSN) de Iniesta y el grupo inversor suizo Stoneweg participarán activamente en la gestión del club e impulsarán su desarrollo.

Para celebrar la nueva "alianza", como se describe en un comunicado de prensa, el héroe del Mundial de 2010 volvió a calzarse las botas de fútbol y completó un entrenamiento con los daneses. "Después de jugar como profesional, estoy muy motivado para empezar esta nueva etapa de mi vida y aportar mis experiencias a un club como el FC Elsinore. Es una oportunidad fantástica para conocer el fútbol de una manera diferente", afirmó el propio Iniesta.

Según los medios daneses, la empresa de Iniesta, NSN, que asesora al club en materia deportiva desde la primavera, y Stoneweg también adquirirán la mayoría de las acciones del club.

Iniesta llevó a España al título en la final del Mundial de 2010 contra Holanda. Se proclamó campeón de Europa en 2008 y 2012. Con el FC Barcelona, el exjugador ganó cuatro veces la Liga de Campeones y fue campeón de España en nueve ocasiones. En 2018 dejó el Barcelona y se mudó al Vissel Kobe de Japón. En agosto de 2023 se trasladó a los Emiratos Árabes Unidos, al Emirates Club, donde expiró contrato a finales de junio. A principios de octubre anunció el fin de su carrera en las canchas.

el(SID, FC Helsingör)