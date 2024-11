¿Austeridad republicana? Ricardo Monreal viajó en helicóptero privado a San Lázaro, esto cuesta el viaje

El reciente vuelo en helicóptero realizado por Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de diputados, generó polémica y cuestionamientos sobre los principios de austeridad republicana promovidos por la Cuarta Transformación (4T).

El 12 de noviembre, Monreal fue captado abordando un helicóptero privado para trasladarse a San Lázaro, lo que inmediatamente desató una ola de comentarios sobre la contradicción de este acto con el discurso del gobierno federal, desde los tiempos de Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no se utilizó dinero público para financiar el vuelo, aunque destacó la importancia de que los miembros del movimiento de la 4T actúen con el ejemplo. “Nosotros debemos ser un ejemplo a la sociedad y no debe haber gobierno rico con pueblo pobre”, dijo la mandataria.

¿Cuánto cuesta el viaje en helicóptero privado?

El helicóptero utilizado por Monreal es un modelo Agusta AW-109SP, un medio de transporte de fabricación italiana que se emplea comúnmente para traslados ejecutivos.

De acuerdo con el periodista Marcos Silva, el costo de un vuelo en esta aeronave asciende a aproximadamente 5 mil 100 dólares, lo que equivale a un poco más de 90 mil pesos por trayecto. Estos helicópteros suelen operar en rutas cortas, como los trayectos entre Ciudad de México y Toluca, y son frecuentemente utilizados en servicios médicos y de rescate.

“Mis amigos me dan aventón”

En tanto, Monreal se defendió diciendo que no hubo mal uso de recursos públicos. El morenista indicó que, en ocasiones, amigos suyos le ofrecen un “aventón” en situaciones de emergencia. “Cuando hay emergencias, mis amigos me dan aventón”, comentó Monreal, reiterando que no se trató de un acto irregular y que, como es común en tales casos, los traslados se realizan por razones urgentes.

Aunque Monreal y otros miembros de su partido han asegurado que el vuelo no implicó recursos públicos, la polémica persiste, ya que este incidente contradice las normas de austeridad que forman una de las piedras angulares de la administración de la 4T.