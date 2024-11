Donald Trump a Javier Milei: "Eres una persona MAGA"

Javier Milei y Donald Trump no escatimaron en elogios mutuos durante una gala en Mar-a-Lago organizada por el America First Policy Institute.

El presidente de Argentina, Javier Milei, y el mandatario electo de EE.UU., Donald Trump, se felicitaron mutuamente durante sendos discursos en la gala de un foro de conservadores que se lleva a cabo en Mar-a-Lago.Donald Trump fue el anfitrión de una gala organizada por el America First Policy Institute en Mar-a-Lago, la residencia privada del magnate en Florida. También estuvo presente Elon Musk, a quien Trump ha otorgado un rol importante para reformar el Gobierno federal, al frente de un departamento de nueva creación. Milei posó ante las cámaras con ambos.

Durante la gala, Javier Milei calificó la reelección del republicano como el "mayor regreso político de la historia". El presidente argentino se ha ganado el respeto de Trump por su agenda de drásticos recortes gubernamentales. Milei sería el primer mandatario extranjero en haberse reunido con el republicano desde su victoria en las urnas.

"Ha sido el mayor regreso político de la historia, desafiando a todo el 'establishment' político, incluso arriesgando su propia vida", dijo Milei al presentar a Trump en el escenario. "Gracias a esto, hoy el mundo es un mundo mucho mejor. Hoy soplan vientos de libertad, soplan con mucha más fuerza", añadió el mandatario argentino.

"Argentina grande de nuevo"

Trump tampoco escatimó en elogios hacia el presidente argentino: "Javier, te quiero felicitar por el trabajo que has hecho, de hacer la Argentina grande de nuevo. Es increíble cómo la estás arreglando", dijo el expresidente republicano.

"Tu discurso fue hermoso, pero el trabajo que has hecho es increíble. Hacer a la Argentina grande de nuevo. Eres una persona MAGA (Make America Great Again)", incidió Trump. "Creo que tus números están funcionando. Has hecho un trabajo fantástico en un período de tiempo muy corto", prosiguió el expresidente republicano. MS (afp/efe)