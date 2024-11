Olaf Scholz busca socios en Cumbre del G20 en Río: ¿se cerrará por fin el acuerdo UE-Mercosur?

En tiempos geopolíticos difíciles, Alemania busca aliados y quiere sellar definitivamente el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.Cuando Olaf Scholz aterrice de regreso a Alemania, luego de la cumbre del G20 en Río de Janeiro, el miércoles 20.11.2024 por la mañana, el canciller alemán, bastante golpeado por la crisis gubernamental, podría traer algo histórico en su equipaje. Concretamente, si se logra firmar definitivamente, al margen del encuentro, el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur -formado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia-, después de un cuarto de siglo de negociaciones.

"Este acuerdo de libre comercio sería un golpe liberador para la economía alemana. Tenemos que aprovechar esta oportunidad, ya que apenas se puede imaginar una situación geopolítica más difícil que la actual", dice Volker Treier, jefe de Comercio Exterior de la Cámara Alemana de Industria y Comercio. "Ahora hay una ventana de tiempo abierta. No se puede negociar durante veinticinco años sin llegar a ningún acuerdo, y creer que se puede seguir estirando todo como si fuera chicle. Si no ahora, ¿cuándo?", plantea.

Empresas alemanas esperan gran avance en acuerdo UE-Mercosur

Treier informa a DW sobre una encuesta económica conjunta realizada por las asociaciones de cámaras de comercio europeas en Bruselas. El resultado: "Bastante pobre", dice. Especialmente en vista de la amenaza proteccionista del futuro Gobierno estadounidense, el acuerdo sería una señal importante para Europa y la economía alemana. Baterías, paneles solares, energía eólica, hidrógeno verde: Europa podría lograr su transformación verde de manera más rápida y sostenible utilizando materias primas sudamericanas.

A cambio, se eliminarían los 4.000 millones de euros que las empresas europeas pagan anualmente en concepto de aranceles por sus exportaciones a los países del Mercosur, estima Volker Treier. "Ya tenemos buenas relaciones con el Mercosur, pero falta una dinámica real. Esto se debe también a que los países del Mercosur imponen altos tipos arancelarios, de entre el 25 y el 30 por ciento, especialmente a los productos alemanes de exportación clásicos, es decir, a los automóviles, pero también a los productos electrónicos y a maquinarias", explica.

La ex primera ministra estonia y futura jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, coincide: "Si no firmamos un acuerdo comercial con ellos, este vacío lo llenará China". Entre 2020 y 2022, China habría aumentado 34 veces su inversión en la región. El primer megapuerto controlado por China en Sudamérica acaba de inaugurarse en Chancay, Perú.

Si el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur no puede concluirse en la cumbre del G20, quienes toman partido por él apuntan a la cumbre del Mercosur, los días 5 y 6 de diciembre en la capital uruguaya de Montevideo.

Enemigos del acuerdo UE-Mercosur se alistan para oponer resistencia

Al mismo tiempo, crece la resistencia contra el acuerdo UE-Mercosur, tanto en Sudamérica como en Europa, y no únicamente por parte de organizaciones ambientalistas. Los agricultores europeos están en pie de guerra, y critican que existe un doble rasero, y, por tanto, una competencia desleal con sus colegas de América Latina.

600 diputados franceses exigen a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a través de un llamamiento en el periódico Le Monde, no firmar el acuerdo. Todavía más importante es que el primer ministro francés, Michel Barnier, anunció que Francia no puede aceptar, y no aceptará, el acuerdo en su forma actual.

El biólogo argentino y ganador del Premio Nobel Alternativo Raúl Montenegro dijo a DW: "El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea es mucho más ventajoso para Europa que para Sudamérica. Las principales víctimas de cualquier acuerdo serán inevitablemente la biodiversidad de América del Sur, sus pequeñas y medianas empresas, y los pobres de ambas regiones".

Brasil, en ascenso en el escenario internacional

Al anfitrión del G20, Luiz Inácio Lula da Silva, que quiere consagrar la lucha contra el hambre y el cambio climático en la declaración final de Río, le espera otra tarea hercúlea con el interminable tema del acuerdo de libre comercio. "Nunca he sido tan optimista sobre el acuerdo UE-Mercosur", dijo el jefe de Estado brasileño al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, hace dos meses. Lula quiere hacer de Brasil uno de los actores globales más importantes en su tercer y probablemente último mandato.

Esta es otra razón por la que el tiempo es esencial, afirma Volker Treier, de la Cámara Alemana de Comercio e Industria: "La confianza en sí mismos de los países del Mercosur, al igual que la de otros países del sur global, está creciendo. Hace dos semanas y media estuvimos en la India con la conferencia asiática y allí ocurre lo mismo: la gente todavía nos tiende la mano, pero no será así para siempre."

(cp/rml)