Presidente de Valencia admite errores en la gestión de las inundaciones

"Quiero pedir disculpas" a quienes "sintieron" que "la ayuda no llegaba o no era bastante", dijo Carlos Mazón, y aseguró que iba a "asumir las consecuencias políticas personalmente" si no lograba recuperar la comunidad.El presidente de Valencia, Carlos Mazón, admitió este viernes (15.11.2024) errores en la gestión de las riadas que dejaron 216 muertos en esta región española, pero rechazó dimitir y mantuvo las críticas al gobierno central.

"No voy a negar fallos", dijo Mazón en las Cortes Valencianas, cuya gestión en las horas previas y posteriores le valieron críticas y dieron pie a un cruce de reproches con el gobierno del socialista Pedro Sánchez.

"Como presidente (...) quiero pedir disculpas" a quienes "sintieron" que "la ayuda no llegaba o no era bastante", agregó, mientras a las puertas de las Cortes manifestaron un centenar de personas gritando "asesino", "mentiroso" y "Mazón, dimisión".

Mazón descartó renunciar, al alegar que Valencia afronta "una nueva etapa" de reconstrucción. Sin embargo, afirmó que si no era "capaz de liderar la recuperación que necesita Valencia", iba a "asumir las consecuencias políticas personalmente, no optando a la reelección" en 2027.

"Es legítimo preguntarse si en general el sistema respondió como creíamos que debía responder, y para esto último, sí tengo la primera respuesta: no lo hizo", afirmó el presidente valenciano.

Las competencias en la gestión de catástrofes corresponden en España a las administraciones regionales, pero el gobierno central puede ofrecer medios e incluso asumir la gestión en un caso extremo.

rr (afp/cadena ser/la vanguardia)