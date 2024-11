Inicia licencia permanente en CDMX: paso a paso cómo obtenerla

La licencia permanente para los conductores de la Ciudad de México (CDMX) está oficialmente en circulación este día sábado 16 de noviembre del 2024, por lo que te diremos paso a paso cómo obtenerla.

La licencia permanente, según el Gobierno de la CDMX es para autos particulares, pero también podrás tramitarla para automóviles clasificados como transporte particular que no exceda de 12 plazas y de carga cuyo peso máximo autorizado no exceda de 3.5 toneladas (placas particulares) según reza el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.

Para poder realizar el trámite de la licencia permanente es necesario contar con Cuenta Llave CDMX y así realizar tu cita, si no cuentas con ella, podrás activarla en la página web llave.cdmx.gob.mx

Si nunca has sacado una licencia de conducir en CDMX, deberás, por requisito, hacer un examen de conducir para ser aprobada la licencia permanente, por el contrario, si cuentas con una licencia de conducir vigente, podrás realizar el trámite de manera automática.

Requisitos:

Identificación oficial.

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o del Estado de México,

Línea de captura pagada.

Costo: $1,500

Paso a paso para obtener la licencia permanente en CDMX

Expedición licencia permanente con antecedentes de licencia Tipo A en la Ciudad De México:

1. Ingrese a https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/

2. Inicie sesión con la cuenta Llave CDMX de la persona que acudirá a expedir la licencia

3. Dar clic en “agendar cita”

4. Elija la opción “Licencia y permisos de conducir para menores”

5. Da clic en “Licencia tipo A”

6. Selecciona la opción “EXPEDICIÓN DE LICENCIA TIPO A PERMANENTE”

7. El sistema le solicitará CURP y línea de captura pagada (recuerde que algunos pagos pueden tardar hasta 72 horas hábiles en reflejarse)

8. Agende su cita en el módulo de su preferencia.

Expedición licencia permanente sin antecedente de licencia Tipo A:

1. Ingrese a https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/

2. Inicie sesión con la cuenta Llave CDMX de la persona que acudirá a expedir la licencia

3. Dar clic en “agendar cita”.

4. Elija la opción “Evaluación de licencia”

5. El sistema solicitará ingresar el CURP, ya ingresado es necesario seleccionar el apartado “Validar información”

6. Agende su cita en el módulo de su preferencia.

Para obtener la licencia permanente es necesario cumplir con los lineamientos establecidos por el Gobierno de la CDMX:

• No tengan sentencias por delitos viales

• No hayan sido sancionadas por el Programa “Conduce sin Alcohol”

• El trámite estará disponible el próximo 16 de noviembre de 2024 a diciembre de 2025.