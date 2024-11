Harry Kane: "No creo que el de 2026 sea mi último Mundial"

El delantero del Bayern Múnich dijo que está en su mejor momento y alabó el estilo de Thomas Tuchel, que entrenará a la selección inglesa.Harry Kane no cree que el Mundial de 2026 sea su última oportunidad de ayudar a Inglaterra a poner fin a su larga sequía por un título en esta competencia. El futuro del capitán de Inglaterra con la selección nacional ha sido objeto de un escrutinio cada vez mayor, y el jugador de 31 años sorprendentemente no fue titular en el partido de la semana pasada en Grecia. Sin embargo, Kane regresó al equipo para el último partido de Lee Carsley como entrenador interino el domingo y marcó el primer gol en una victoria por 5-0 sobre la República de Irlanda que aseguró el ascenso de Inglaterra a la máxima categoría de la Liga de Naciones. Así amplió su cuota goleadora en la selección de Inglaterra a 69 goles en 103 apariciones.

"Me queda mucho por jugar"

Hablando en la inauguración de una estatua en su honor en el Peter May Sports Centre, en el este de Londres, la casa del antiguo equipo juvenil de Kane, Ridgeway Rovers, el prolífico delantero del Bayern Múnich dijo que no tiene intención de parar en un futuro próximo. Cuando se le preguntó si el Mundial de 2026 sería su última oportunidad de alcanzar la gloria en la Copa del Mundo, Kane fue claro: "No lo creo. Hay una percepción de que cuando llegas a los 30 te acercas a tu fin, pero para mí estoy rindiendo al nivel más alto y me siento tan bien como nunca antes, así que se trata de aprovechar el momento. No me gusta mirar demasiado hacia el futuro y en mi carrera nunca lo he hecho, la Copa del Mundo va a ser emocionante. En Estados Unidos será una ocasión increíble y, en última instancia, se trata de intentar ganarla, mirar dónde estás, dónde mejorar y no será diferente en un par de años".

Larga sequía de títulos

Kane, que pateó su primer balón en Ridgeway Rovers cuando tenía cinco años, ha disfrutado de una carrera récord con Inglaterra y fue parte del equipo que terminó subcampeón en los últimos dos Campeonatos Europeos y llegó a la semifinal de la Copa del Mundo de 2018. Sin embargo, Inglaterra todavía está esperando ganar su primer trofeo de Copa del Mundo desde 1966 y Kane cree que eso es lo que se necesita para que alguna vez se erija una estatua de él en las afueras de Wembley junto a Bobby Moore. "Creo que necesitamos ganar un torneo importante", dijo Kane, cuando se le preguntó sobre una posible estatua en el estadio nacional. "Hemos estado cerca en un par de ocasiones y el próximo paso es que yo y los otros chicos ganemos."

Elogios a Thomas Tuchel

"Tenemos un nuevo entrenador que llegará en marzo (Thomas Tuchel). Será genial para nosotros, tiene una vasta experiencia en las grandes competiciones, traerá una gran energía al equipo y pondrá su propio sello e identidad en la forma en que jugamos tácticamente". Kane y David Beckham son dos productos notables de Ridgeway Rovers. El exdelantero del Tottenham agregó sobre la inauguración de su estatua: "Es bastante especial para ser honesto, estas son cosas en las que no pensé cuando era joven. "Estos pequeños momentos son especiales y aquí es donde comencé a jugar, todo comenzó aquí y fueron los pilares de mi carrera. "Esta es una gran inspiración para los niños y niñas que juegan”.

el(PA Media, DPA)