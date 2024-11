PRI denuncia recorte del 36.2% en seguridad en el presupuesto de 2025 propuesto por Morena

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) denunció que, pese a los altos niveles de violencia registrados en el país, Morena propone un recorte del 36.2% en los recursos destinados a seguridad en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2025.

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, criticó en un mensaje difundido en redes sociales la falta de atención del Gobierno Federal hacia la creciente inseguridad que afecta a la población. Según el dirigente, durante la administración de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México se han registrado 3,552 homicidios, además de un aumento en ataques en bares, asaltos en carreteras y extorsiones.

El presidente del PRI en un mensaje a través de las redes sociales.

Moreno Cárdenas también destacó que, desde que Morena asumió el poder, se han contabilizado más de 204,000 homicidios a nivel nacional. Acusó al Gobierno de mantener una estrategia “errática e intransigente”, sin acciones concretas para combatir la violencia.

“No vemos congruencia, no vemos estrategia, no vemos planeación, y mucho menos acciones contundentes para resolver el tema de la inseguridad”, señaló en un video publicado en sus redes sociales.

PRI pide garantizar la paz

El líder priista instó al Gobierno Federal a asumir su responsabilidad de garantizar la paz en el país y devolver la tranquilidad a los ciudadanos. También exigió que se diseñen políticas integrales que incluyan inteligencia, estrategia, prevención y acción para enfrentar la crisis de seguridad.

El debate sobre el presupuesto y la asignación de recursos para seguridad promete ser un tema central en las discusiones legislativas de cara al próximo año.