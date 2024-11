Salinas Pliego estalla contra la izquierda: “Irán por tus cuentas de banco y todo tu patrimonio”

El titular del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, sugirió al Gobierno Federal expropiar las empresas de Ricardo Salinas Pliego en caso de que este no pague sus adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), los cuales ascienden a más de 64 mil millones de pesos.

Durante una conversación en el programa “Largo Aliento”, conducido por Sabina Berman, el escritor aseguró que esta podría ser una de las medidas del Gobierno de la 4T contra el deudor fiscal y serviría para fomentar mayor igualdad en el país.

El presidente de Grupo Salinas respondió a los comentarios de Taibo II a través de la red social X con un tono sarcástico, escribiendo: “Qué chistosos son los mugrosos esos olorosos a pachulí, siempre soñando con robarse el dinero de otros, jajaja.”

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, fundador y presidente de Grupo Salinas (AP Foto/Moisés Castillo, Archivo) AP (Moises Castillo/AP)

Salinas Pliego argumentó que, en su opinión, el gobierno busca distraer a la población mientras enfrenta problemas económicos y sociales graves: “Se les está cayendo a pedazos el país, se les acabó el dinero y quieren distraer a la pobre gente.”

Sin embargo, el asunto no paró ahí. Ricardo Salinas Pliego publicó un artículo en “X” titulado “El pensamiento del zurdo de mierda en los sueños de Taibo y Berman”, donde afirmó que:

“Las personas identificadas como ‘zurdos’ odian a los exitosos y buscan destruirlos para ocultar su propia incapacidad. Esta retórica se fundamenta en un rechazo marcado hacia las políticas redistributivas y en una defensa férrea de la meritocracia, ignorando las complejidades sociales y económicas que afectan a millones de personas en un país como México.”

En su publicación también expresó: “A los que generamos riqueza y disfrutamos de nuestro éxito, los zurdos de mierda nos odian porque nuestra existencia los hace verse más fracasados, más miserables, más ineptos y mucho menos inteligentes.”

Y agregó: “Si les permitimos que actúen así, cuando se les acabe el dinero van a querer expropiar la casa ‘de quien tiene más’ o de quien, a su parecer, no necesita tener tanto. Después irán por tus cuentas de banco y todo tu patrimonio. Son capaces de meterlos a la cárcel si se sienten amenazados. Quieren expropiar empresas productivas para quebrarlas y llenarlas de amigos y familiares.”

¿El Gobierno puede expropiar a Ricardo Salinas Pliego?

Las expropiaciones en México están reguladas por la Ley de Expropiación, cuya última modificación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de enero de 2012, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En dicha publicación se establecen las causas de utilidad pública por las que se puede realizar una expropiación.

No, el Gobierno Federal no puede expropiar por adeudos fiscales. La Ley de Expropiación vigente no permite realizar tal acción debido a deudas de una persona física o moral (como las empresas), ya que estas no se consideran dentro de las causas de utilidad pública. El primer artículo de dicha normativa determina cuáles son esas causas, entre las que se encuentran la apertura de calles, el embellecimiento y la ampliación de espacios públicos, entre otras.

El numeral 8 del artículo primero de la Ley de Expropiación sí establece lo siguiente: “La equitativa distribución de la riqueza, acaparada o monopolizada con ventaja exclusiva de una o varias personas y con perjuicio de la colectividad general, o de una clase en particular.”

Sin embargo, la misma ley establece que las personas afectadas por la expropiación tienen un plazo de 15 días para interponer un recurso de revocación. Además, el Gobierno Federal está obligado a ofrecer una indemnización a quienes acrediten el legítimo derecho de las propiedades, que pueden ser desde terrenos hasta empresas.

¿De cuánto es la deuda de Salinas Pliego con el SAT?

El expresidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que las empresas de Ricardo Salinas Pliego tienen una deuda de 63 mil millones de pesos debido a impuestos no pagados ante el SAT. Sin embargo, el empresario sostiene que no adeuda nada y que el gobierno intenta cobrarle doble.

El pasado 26 de septiembre, Salinas Pliego informó que llegó a un acuerdo con el Gobierno Federal para pagar 7 mil 600 millones de pesos. Declaró que ya dio un adelanto de 2 mil 600 millones, mientras que los 5 mil millones restantes serían liquidados mediante un convenio judicial.