Continúan los desplazamientos forzados en Sinaloa por violencia de grupos delictivos

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reconoció que continúan los desplazamientos forzados en varias comunidades del estado debido a la violencia generada por los grupos delictivos que operan en la entidad.

Durante una entrevista en el marco de la ceremonia por el 114 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el mandatario estatal señaló que las comunidades afectadas son principalmente Imala, Tepuceh y San Cayetano, en Culiacán, así como San Ignacio, Concordia y Elota. Aunque reconoció la problemática, aclaró que “no son muchos”, no tengo yo el número, pero no hay tanto desplazamientos, se trata de algunas familias de pueblos pequeños”.

Rubén Rocha Moya desconoce el número de desplazados por los enfrentamientos en Sinaloa.

Mencionó que, en algunos casos, el Ejército Mexicana ha jugado un papel activo en el traslado y protección de las familias afectadas.

“Algunos han sido invitados por el propio Ejército porque ahí hubo algunos enfrentamiento entre la autoridad y grupo civiles armados. Los acompañaron e incluso a otros los invitó el Ejército a regresar con el compromiso de que estarían resguardadas las comunidades”, explicó.

Rocha Moya destacó que la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable ha sido instruida para atender la situación de los desplazados, subrayando que a pesar de los desafíos de seguridad, los operativos de diversas corporaciones continuarán mientras persista la problemática.

En cuanto a la disminución de las confrontaciones armadas en la capital, el gobernador señaló que las tensiones han disminuido de manera significativa, aunque no descartó que la inseguridad continúe siendo un tema preocupante, especialmente en lo que respecta a homicidios, privaciones de la libertad y robos de vehículos.

Sinaloa enfrentamientos entre grupos criminales

Contener la inseguridad en Sinaloa

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, descartó que la violencia registrada en la zona rural del centro del estado esté migrando hacia las áreas urbanas de Culiacán.

A pesar de los recientes hechos de violencia, como asesinatos y enfrentamientos en la ciudad, el funcionario aseguró que la situación no ha afectado las zonas urbanas durante el día, señalando que los hechos violentos se han concentrado en la noche y madrugada.

Mérida Sánchez garantizó que las fuerzas de seguridad locales siguen trabajando para contener la inseguridad, y aseguró que la violencia no debe paralizar a la entidad.

La situación de violencia y desplazamiento sigue siendo una preocupación para las autoridades, que intensifican sus esfuerzos para garantizar la seguridad de los ciudadanos y frenar la incidencia del crimen en el estado.