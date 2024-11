En Alemania se come menos carne y más verduras, dice informe

El consumo de alimentos en Alemania se orienta cada vez más a la salud, según un análisis. El caso de la leche "se cuece" aparte.Los alemanes hacen cada vez más una dieta más saludable y respetuosa con el medio ambiente. Ésta es la conclusión a la que se llega en el decimoquinto informe sobre nutrición de la Sociedad Alemana de Nutrición (DGE), presentado el miércoles en Berlín. El consumo per cápita de hortalizas ha aumentado constantemente en Alemania, de un kilogramo por persona a 111 kilogramos por año. Al mismo tiempo, el consumo de carne sigue disminuyendo: alrededor de un 20 por ciento menos de carnes rojas y productos cárnicos llegan a los platos de los ciudadanos alemanes que hace diez años.

Según la DGE, los tomates en particular contribuyen a una dieta rica en hortalizas, con un aumento de 500 gramos per cápita al año, pero también ha aumentado el consumo de zanahorias y remolachas, cada una de las cuales ha aumentado en 300 gramos per cápita. Sin embargo, el consumo de patatas frescas per cápita cayó significativamente en 880 gramos, y los productos de patata como patatas fritas, puré y patatas fritas registraron un aumento de 450 gramos.

Alimentación en apoyo a la sostenibilidad

La DGE publica el informe nutricional cada cuatro años. Por primera vez, el informe de este año tiene un tema general de sostenibilidad. Se dice que el aumento de las dietas basadas en plantas tiene un impacto positivo en la salud de las personas, pero también en el medio ambiente y el clima. El cultivo produciría muchos menos gases de efecto invernadero perjudiciales para el clima que, por ejemplo, la cría de animales. Al mismo tiempo, los investigadores señalan que el consumo de verduras sigue estando muy por debajo de la cantidad recomendada por la DGE, mientras que el de carnes y, en particular, el de refrescos azucarados es aún mayor.

En lo que respecta a los productos lácteos, surge un panorama mixto. Aunque ha disminuido el consumo de leche fresca y yogur, ha aumentado el de queso. Aquí también existe una controversia entre la salud y el medio ambiente: desde el punto de vista de la salud, según la DGE, sería deseable un aumento del consumo de productos lácteos en aproximadamente un 30 por ciento. Los parámetros de protección medioambiental y climática, por el contrario, hablan claramente a favor de reducir el consumo de productos lácteos.

el(KNA)