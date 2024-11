Conmemora la Revolución Mexicana sin que tu vehículo termine en el corralón

La celebración por el 114 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana no es pretexto para ignores el programa Hoy no Circula que aplica en toda la Ciudad de México, así que si tu vehículo tiene engomado rojo y el último dígito de la placa de circulación es 3 o 4 no puedes circular durante el miércoles 20 de noviembre.

De acuerdo con las disposiciones ambientales, los coches que tengan esas características no pueden circular desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas en:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Tampoco pueden “rodar” por estos municipios del Estado de México:

Atizapán

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Si como conductor te arriesgas a manejar pese a la prohibición, la policía de tránsito puede imponerte una multa que va de los dos mil 171 pasos hasta los tres mil 257, ya que así lo establece el reglamento de tránsito.

En contraste, los conductores cuyos vehículos tengan holograma 0 y 00 pueden circular sin ningún inconveniente de horario o día.

En el caso de las unidades con holograma 1 y cuyo último número de la placa sea impar (1, 3, 5, 7 y 9), estos coches “descansan” el primer y tercer sábado de cada mes de las 05:00 hasta las 22:00 horas.

En el mismo horario, pero el segundo y cuarto sábado de cada mes, no pueden circular los vehículos que tengan el mismo holograma, pero con terminación par (0, 2, 4, 6 y 8) en su placa de circulación.

Todos los vehículos con holograma 2, deben permanecer detenidos todos los sábados desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas.

Están libres de acatar las disposiciones del Hoy no Circula los vehículos: