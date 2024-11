Pepe Mujica: "Triunfo es levantarse y volver a empezar"

El expresidente de Uruguay José Mujica sigue recuperándose de la radioterapia a la que fue sometido y envió un nuevo mensaje a la juventud.Recuperándose del tratamiento de radioterapia al que fue sometido tiempo atrás, el expresidente uruguayo José Mujica (Pepe Mujica) dice que la vida es una aventura que hay que vivir con intensidad y que "levantarse y volver a empezar" es el verdadero triunfo que se puede conseguir en ella.

El exmandatario, quien gobernó el país sudamericano en el período 2010-2015, recibe a la Agencia EFE en su casa, un lugar en el que asegura que le gusta estar y donde se encuentra acompañado por su esposa, Lucía Topolansky.

"Para mí la vida es la aventura de las moléculas. Venimos de la nada y vamos a la nada. La aventura es el cacho este que estamos vivos. Pero como es algo cotidiano no le solemos dar el valor que tiene y en realidad es la cosa más valiosa de todo lo que podemos tener", puntualiza.

Una vida generosa

Durante la entrevista, en la que Mujica no deja pasar la oportunidad de aconsejar a los más jóvenes, el expresidente habla sobre su salud y cuenta que se está recuperando lentamente.

"La voy llevando. Me llevó más tiempo de lo que pensábamos (...) Estoy mejor, pero todavía me va a llevar dos o tres meses", cuenta quien el 29 de abril anunció que tenía un tumor en el esófago.

Tratado en Uruguay, pese a que le ofrecieron hacerlo en diferentes países del mundo, indica que en el sanatorio fue atendido "como un rey" pero que él prefiere estar en su casa, rodeado de sus amigos, ya que eso "no tiene precio".

Pese a lo vivido en el último tiempo, Mujica no duda en asegurar que es feliz y sostiene que la vida fue generosa con él.

"La vida ha sido generosa conmigo, me pegó cada mamporro que Dios me libre. Siete años sin libros y en una pieza como esta o más chica. Y salí vivo y llegué a presidente. Qué más puedo esperar (...) Tengo que dar gracias a la vida. Y el consejo para los jóvenes es que no se achiquen", enfatiza recordando el tiempo en que estuvo preso.

Esperanza para enfrentar el fracaso

"Si el amor te fracasó, no digas nunca más al amor. Si el trabajo te fracasó, tendrá que aparecer otro. Si los amigos fallan, mala suerte, hay que tener amigos igual. No se puede andar solo. Los fracasos se enfrentan con la esperanza".

"Le pido a la gente joven que no se sienta quebrada, que el verdadero triunfo en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae en todos los órdenes: en el laburo, en el amor y en la esperanza".

Con esas palabras, el expresidente transmite un mensaje a las nuevas generaciones, que -asegura- escuchan menos, aunque no por culpa de ellos.

"Es culpa de una realidad que no les permite soñar y cuando se es joven se necesita un poco de utopía, creer en algo. El mundo de hoy no motiva a los jóvenes. Se pierden en el consumismo atroz o frecuentemente se pierden en la soledad", subraya.

Mujica apunta que en este momento la juventud no tiene sueños más que cambiar un automóvil, comprar alguna cosa nueva o seguir pagando cuotas.

"Y como no te alcanza, porque el mercado te va a ofrecer siempre novedades, tenés que inventar laburos (trabajos), porque necesitás ganar más para pagar el consumo que estás haciendo por la sociedad consumista. Y se te va la vida", sostiene.

Añade: "Si te consagrás en un pagador de cuentas por vivir a crédito y te comés todos los versos de la sociedad consumista, vas a ser muy útil para la acumulación de capital, pero no te va a quedar tiempo para vivir tu vida".

La importancia del amor

El expresidente profundiza en su idea y hace hincapié en la importancia del amor y de "dejarle tiempo a la vida".

"No hay cosa más importante que el amor, pero por lejos. Y a eso hay que reverenciarlo y hay que cuidarlo. Y cuando se es viejo el amor sigue existiendo, pero ya no es la fogata que era, es una dulce costumbre, es un compañerismo, es una forma de huirle a la soledad, que es tal vez es el mayor castigo humano", reflexiona Mujica.

Finalmente, consultado sobre qué le diría al Mujica joven, dice que este "pensaba que los humanos podían y debían construir una sociedad mejor".

"Sigo pensando en lo mismo, pero no se va a dar en nuestro tiempo", finaliza.

el(EFE)