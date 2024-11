Profeco recuperó casi 2 millones de pesos a consumidores durante el Buen Fin 2024

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer que durante el Buen Fin asesoró a 16 mil 213 personas a través de los módulos, brigadas y teléfonos del Consumidor. Del 15 al 18 de noviembre se llevó a cabo la decimocuarta edición de la campaña.

El titular de la Procuraduría, Iván Escalante Ruiz, detalló que se recibieron 493 inconformidades de las y los consumidores, de las cuales 313 se conciliaron en el momento con el proveedor; 152 siguen en trámite, en 14 no se localizó a la persona consumidora; siete no se conciliaron; seis se orientaron a otras dependencias para su atención; y en uno no se obtuvieron los datos suficientes para lograr la conciliación.

Destacó que se logró que las y los afectados pudieran tener su dinero de vuelta o el artículo adquiridos, esto representó un monto a favor de un millón 908 mil 128 pesos.

Profeco módulo de atención

¿Cuáles fueron las quejas durante el Buen Fin?

La cancelación de las compras fue uno de los principales motivos por los cuales se dio el apoyo, ya que 120 personas afectadas recurrieron al personal de la Profeco. A esta inconformidad le siguió la referente a que el proveedor no respetó el precio anunciado, con 61 señalamientos; así como al incumplimiento de oferta, con 58; incumplimiento de promoción 55; negativa a la entrega 41; e incumplimiento de plazos de entrega, en 25 casos, principalmente.

Por entidad, la Ciudad de México fue la que más número de inconformidades registro, con 140 consumidores que pidieron orientación. De estos, 23 correspondieron a la cancelación de la compra, 16 a que el negocio no respetó el precio anunciado; en 12 se incumplió la oferta; y en 11 no se respetó la promoción, entre otras.

Le siguió el Estado de México con 59 incidencias, de las cuales destacaron 16 por cancelación de compra y 11 por incumplimiento de oferta. En Jalisco se registraron 40, de las 12 fueron por cancelación de compra. En Veracruz se contabilizaron 32, y sobresalió con siete asesorías la cancelación de compra; en Nuevo León se tienen 24 inconformidades; en Coahuila y Oaxaca, 20, respectivamente; y Tamaulipas, Hidalgo, Guanajuato, Morelos y Chihuahua, 13 cada una.

Centros comerciales durante este fin de semana largo en que se lleva a cabo el Buen Fin (Foto: Cuartoscuro)

Proveedores con más quejas

En cuanto al proveedor con mayor número de inconformidades, se encuentra Walmart con 110; seguida de Bodega Aurrera, al contabilizar 60; Sam’s Club con 41; Soriana, 28; Coppel 22, Elektra 15; Sears 14; Liverpool 14; y la marca Puma México con siete.

El titular de Profeco indicó que, aunque el Buen Fin concluyó el 18 de noviembre, seguirán atendiendo a todos los consumidores que tengan alguna inconformidad con los proveedores, puesto que puede seguir que los plazos de entrega no sean respetados, o que reciban un artículo diferente al que se compró, entre otros motivos.