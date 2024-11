¿Transparencia? Extinción del INAI deja en el limbo 15,000 millones de registros de la PNT

La posible desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) deja en la incertidumbre el destino de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), una de las herramientas más relevantes para el acceso a la información en México. Así lo advirtió la comisionada Norma Julieta Del Río Venegas durante el Foro Buenas Prácticas Digitales del Sistema Nacional de Transparencia, celebrado en Guadalajara.

“Estamos preocupados. La iniciativa de reforma para desaparecer a los organismos autónomos, entre ellos el INAI, no dice absolutamente nada de la Plataforma Nacional de Transparencia” — Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI

La PNT resguarda más de 15,000 millones de registros, que incluyen información pública de instituciones de todos los niveles de gobierno, municipios, universidades y sindicatos.

Del Río Venegas enfatizó que esta plataforma no podría ser transferida al Poder Ejecutivo sin afectar su funcionalidad e independencia. “La Plataforma no puede ni debe pasar al Poder Ejecutivo porque sólo una parte de su contenido le pertenece. No puede tener ni tutelar información, por ejemplo, del estado de Jalisco o de Zacatecas, de municipios, de universidades o de sindicatos. Vamos a luchar hasta el final”, declaró.

La reforma constitucional y el destino incierto del INAI

La reforma constitucional en discusión, impulsada inicialmente por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y retomada por la actual administración, propone la desaparición de organismos autónomos como el INAI, con el argumento de reducir gastos y centralizar funciones. Sin embargo, la propuesta no contempla el futuro de la PNT, lo que deja en riesgo el acceso a la información pública y la protección de datos personales en el país.

De acuerdo con especialistas, el volumen de información almacenada en la PNT equivale a 40 veces el resguardo del Archivo General de la Nación, lo que subraya su relevancia como herramienta tecnológica. Este vacío legal preocupa a diversos sectores, que temen la pérdida de acceso a esta información vital.

Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI. Foto: INAI

Reconocimientos y el futuro de la PNT

La PNT ha sido reconocida a nivel internacional por su innovación en la gestión de información pública y por facilitar los derechos de transparencia y protección de datos personales; sin embargo, la falta de claridad sobre su futuro podría comprometer su funcionamiento.

Se trata de una herramienta digital que permite a cualquier persona en México acceder a información pública y ejercer sus derechos de acceso a la información y protección de datos personales. A través de la PNT, los ciudadanos pueden presentar solicitudes de información a más de 8,000 sujetos obligados en todo el país, incluyendo dependencias federales, estatales y municipales.