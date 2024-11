El director disidente iraní Mohammad Rasoulof representará a Alemania en los Oscar

La aclamada película "The Seed of the Sacred Fig" fue elegida para postular por Alemania a los premios Óscar 2025. Su director vive en el exilio en Berín.Un jurado de nueve miembros seleccionó la última cinta de Mohammad Rasoulof para representar a Alemania en los Premios Oscar 2025.

"The Seed of the Sacred Fig" (La semilla de la higuera sagrada) se inspira en las masivas protestas que se desataron en Irán en 2022 tras la muerte de la joven Mahsa Amini, a manos de la policía de la moral. Rasoulof escuchaba las protestas desde su celda cuando tuvo la idea de hacer una película sobre la violencia de Estado, la paranoia y la censura.

Después de rodar el largometraje en secreto -el régimen iraní le prohibió filmar en 2017-, Rasoulof tuvo que abandonar la producción y huir del país a pie a través de la frontera. Acababa de ser condenado a prisióny a latigazos por criticar al régimen y la represión de las protestas.

Tras salir de Irán, Rasoulof solicitó asilo en Alemania, donde había vivido unos años antes. Su pasaporte había sido confiscado en Irán, pero sus datos ya figuraban en los archivos de las autoridades alemanas.

El director eligió Alemania, en parte, porque "La semilla de la higuera sagrada” estaba siendo editada en Hamburgo por Andrew Bird, quien trabaja con el galardonado director germano-turco Fatih Akin.

Rasoulof no había podido visitar el país cuando su película "There is No Evil” ganó el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 2020.Esa película trataba sobre la pena de muerte en Irán y la rodó mientras esperaba la confirmación de otra condena a prisión.

La selección alemana

German Films, con sede en Múnich, es una empresa de marketing cinematográfico que designa al jurado independiente encargado de seleccionar la película alemana candidata al Oscar. El jurado de este año eligió "La semilla de la higuera sagrada” entre 13 cintas.

En el pasado, se enviaron historias y producciones locales, entre ellas "El tambor de hojalata” (1979), de Volker Schlöndorff, "La vida de los otros” (2006), de Florian Henckel von Donnersmarck, y "Sin novedad en el frente” (2022), de Edward Berger, todas ellas galardonadas con el Óscar a la mejor película extranjera.

"La semilla de la higuera sagrada” fue producida por Run Way Pictures, con sede en Hamburgo, recibió financiación de una junta cinematográfica del norte de Alemania y contó con un distribuidor alemán.

El jurado calificó la cinta de Rasoulof como una "obra sobresaliente de uno de los grandes directores del cine mundial”. El comunicado indicó: "Estamos muy contentos de saber que Rasoulof está a salvo en nuestro país. Y estamos encantados de que represente a Alemania en los Oscar de 2025”.

Por su parte, el director y sus productores dijeron en un comunicado que la selección "demuestra lo poderoso que puede ser el intercambio intercultural en una sociedad libre y abierta”

Un disidente en el exilio

Rasoulof recibió un premio especial del jurado por "La semilla de la Higuera Sagrada” en el Festival de Cannes de mayo, poco después de escapar de Irán y terminar la película en el extranjero. La cinta también ganó el premio Fipresci de la industria cinematográfica, que se concedió durante el festival.

"La semilla de la higuera sagrada” trata de un imán, investigador del Tribunal Revolucionario iraní leal al régimen, que ha empezado a cuestionar el carácter arbitrario y sumario de las órdenes de ejecución que se le pide que firme.

"Tenía muy claro que lo que más me importaba era seguir haciendo películas y contar mis historias”, declaró Rasoulof en Cannes. "Tenía más historias que contar, y nada podía impedirme contarlas”.

Las nominaciones al Oscar a la mejor película internacional se anunciarán en enero, y los galardones se entregarán en marzo de 2025.

(ers/ms)