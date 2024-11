¿Es cierto que el gobierno de EE.UU. confirmó la existencia de alienígenas en el fondo del océano?

Recientemente ha circulado ampliamente en redes sociales, especialmente en TikTok, que el gobierno de Estados Unidos confirmó la existencia de vida extraterrestre en los océanos de la Tierra.

Estos rumores se desataron tras una audiencia del Congreso en la que se discutieron varios casos de fenómenos anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés) observados en el mar. No obstante, es importante aclarar que, aunque estos fenómenos fueron presentados, no se confirmó en ningún momento que se trate de extraterrestres ni que haya evidencia de su presencia en los océanos.

¿Qué son los UAP?

Los UAP, anteriormente conocidos como OVNIs, son objetos o eventos que se registran en el aire, en el mar o en tierra, que no pueden ser explicados por la ciencia convencional o por tecnologías conocidas. En el Congreso, estos fenómenos fueron abordados en una audiencia titulada “Fenómenos Anómalos No Identificados: Revelando la Verdad”, realizada el pasado 13 de noviembre.

Durante la sesión, expertos como Michael Shellenberger, fundador de Public, y el contralmirante retirado Tim Gallaudet, abordaron los casos de UAP en el océano, pero en ningún momento se mencionó que estos fenómenos estén relacionados con vida alienígena.

Uno de los momentos más llamativos de la audiencia fue cuando Shellenberger mencionó que existen registros de UAP que emergen del océano y que no pueden ser explicados por las tecnologías conocidas o por fenómenos naturales. Sin embargo, destacó que, aunque hay materiales extraordinarios que describen orbes saliendo del océano, estas evidencias aún no están disponibles públicamente.

Globos, aves, drones o satélites, pero no alienígenas

A pesar de los intentos de algunos congresistas de vincular estos fenómenos con la presencia de seres extraterrestres, el Departamento de Defensa de Estados Unidos dejó claro que no hay pruebas que sustenten estas afirmaciones.

Un día después de la audiencia, el Departamento de Defensa publicó un informe anual sobre UAP en el que se detallaba que, entre mayo de 2023 y junio de 2024, se registraron 757 avistamientos de UAP, pero que la mayoría de estos casos fueron explicados como globos, aves, drones o satélites.

En ese contexto, es importante precisar que en sólo 174 de los casos registrados, no se pudo identificar la naturaleza del fenómeno, pero el informe concluye que no hay evidencia que sugiera que estos UAP sean de origen extraterrestre.

La confusión que se ha generado en redes sociales, particularmente en TikTok, se ha basado en interpretaciones erróneas de los testimonios presentados en la audiencia. Algunos videos han alcanzado hasta 15.3 millones de reproducciones y han afirmado que el Congreso de Estados Unidos finalmente ha confirmado la existencia de extraterrestres en los océanos, pero esto es totalmente falso. Lo que realmente ocurrió fue que se presentaron casos de UAP no explicados, pero esto no equivale a una confirmación de vida extraterrestre.