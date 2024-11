Hay saturación y retrasos en varias líneas del Metro este viernes 22 de noviembre

Este viernes 22 de noviembre varios pasajeros del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) indican que hay alta demanda en la Línea 3 de Indios Verdes-Universidad.

Los usuarios que se encuentran utilizando este medio de transporte han señalado que, además de la aglomeración de pasajeros en las instalaciones, los trenes no están avanzando con normalidad.

“Aunque tomen sus precauciones y salgan más temprano, el servicio siempre será el mismo, línea 3 en indios verdes más de 10 min esperando, que llegue el metro”, mencionó una ciudadana en redes sociales.

Por su parte, el Metro señala que no hay averías en el sistema, pero informó que la línea está a su máxima capacidad, por lo que deberás tomar precauciones a la hora de utilizar este medio de transporte.

Línea A presenta avance lento de trenes

La mañana de este viernes 22 de octubre, los usuarios de la Línea A han reportado severos retrasos en el avance de los trenes, los cuales llegan a permanecer estáticos hasta por diez minutos en las estaciones.

Esto ha provocado que los ciudadanos se retrasen para llegar a sus destinos, pues también señalan que el Metro está operando a su máxima capacidad, y sin el avance adecuado, provoca la saturación de las estaciones.

“No usen línea A está lenta y al tope de gente”, sugirió una usuaria en redes, quien no obtuvo una respuesta por parte de las autoridades del Metro.

¿Cómo va la Línea B del Metro?

Por su parte, esta mañana de viernes 22 de noviembre del 2024 se han reportado pocas quejas sobre el avance de los trenes en la Línea B, mismas que indican que el servicio no está fallando en su totalidad, pero los trenes hacen “base” en las estaciones.

“En Línea B no hay afluencia de gente. Pero dejan los trenes estacionados en cada estación, luego se saturan, no dejan cerrar las puertas y se empieza a hacer el desmadre de siempre”, aseguró un usuario, mismo que no obtuvo una respuesta por parte del Metro.