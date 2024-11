Extorsionadores matan a empleado e incendian tortillería en Iztapalapa

Un empleado de una tortillería en Iztapalapa fue asesinado a tiros por extorsionadores que exigían cobro de piso; días antes se habían presentado como “salvadores” de la zona ya que decían que brindaban seguridad.

Los hechos ocurridos en la tortillería “La Fe” conmocionó a los locatarios del lugar, quienes afirmaron que desde el mes de octubre se presentó esta banda de extorsionadores para exigir el cobro de piso.

Muchos de ellos optaron por no pagar la cuota exigida, por lo que, en represalia, los extorsionadores decidieron incendiar la tortillería ubicada en la calle Porfirio Díaz del pueblo de San Lorenzo Tezonco de la alcaldía Iztapalapa para sembrar terror en los locatarios.

Cámaras de seguridad de la tortillería grabaron diferentes momentos en que los extorsionadores se hicieron presentes en el lugar, el primero muestra a estos sujetos decirle a un empleado que será “necesaria una cuota para que nadie se meta con ellos”.

En un segundo clip compartido en redes sociales, vuelven a aparecer estos sujetos exigiendo hablar con el dueño de la tortillería, mismo que no quiso hacer caso, por lo que en un tercer video se muestra cómo los sujetos fueron a quemar el establecimiento.

Extorsionadores exigían 25 mil pesos como cobro de piso

En los videos de seguridad publicados por la tortillería se pueden observar a al menos 5 sujetos, los cuales son integrantes de una banda de extorsionadores de la zona que exigían 25 mil pesos como cobro de piso en la alcaldía Iztapalapa.

El hombre, que se presentaba con una libreta en la mano para apuntar los cobros, les mencionaba a los locatarios lo siguiente: “Es para que no los quieran extorsionar, para que no se quieran meter con su familia, si llegan a venir a extorsionarlos, me vas a marcar, y nosotros vamos a ver quien se está metiendo aquí carnal”.

El dueño de la tortillería no accedió a pagar el cobro de piso, por lo que los extorsionadores regresaron al sitio para matar a uno de sus empleados, quien fue asesinado con más de cinco disparos por arma de fuego. Todo quedó grabado.

De los asesinos que mataron al empleado de la tortillería no se sabe su identidad, ni se ha informado sobre su detención, por lo que siguen impunes. Sus caras sí fueron evidenciadas en las redes sociales.