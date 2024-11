Evo Morales no desiste de candidatura pese a inhabilitación

Convocados en Cochabamba por el exmandatario de Bolivia, sus leales lo proclamaron candidato presidencial del MAS, pese a los fallos judiciales que lo inhiben.Afines al expresidente de Bolivia, Evo Morales, anunciaron el viernes (22.11.2024) que impulsarán su candidatura presidencial para las elecciones del próximo año, pese a que los justicia lo inhabilitó y, además, lo excluyó de la dirección partidaria oficialista.

Dirigentes políticos y de organizaciones campesinas que le son leales, convocados por el mismo Morales, discutieron por horas la situación de su líder en Lauca Eñe, un poblado cocalero de Cochabamba, en el centro de Bolivia.

"Evo Morales Ayma está habilitado legalmente como candidato a las elecciones generales 2025 por el MAS (Movimiento Al Socialismo)", expresa la resolución final del evento político, aprobado por aclamación por los asistentes y tras horas de explicaciones de juristas.

También determinaron que "Evo Morales Ayma continúa siendo legal, legítima y constitucionalmente el presidente del MAS".

Morales, de 65 años y que gobernó por tres gestiones entre 2006 y 2019, sufrió dos reveses en el Tribunal Constitucional (TC) en las últimas dos semanas.

El alto tribunal primero resolvió que el ejercicio de los mandatos presidenciales sea por dos periodos, de manera "continua o discontinua", y luego determinó excluirlo de la dirección partidaria y entregarla a un afín del presidente Luis Arce.

"Si es que a pesar de todo me inhabilitan, me iré a mi chaco a sembrar tambaquís, pero si se comprueba que estoy habilitado nuestros abogados podrán explicar a todos los militantes que constitucionalmente estoy en la batalla y los luchistas no podrán hacer nada más”, dijo Morales, según cita el medio local RTP.

Los asistentes también resolvieron realizar una marcha hacia la ciudad de La Paz, para protestar por la crisis económica y exigir la liberación de más de un centenar de detenidos durante los bloqueos de carreteras que paralizaron Bolivia entre octubre y noviembre.

Aún no se definió una fecha para la manifestación.

jc (afp, RTP)