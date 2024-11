Clara Brugada presenta 25 acciones para erradicar la violencia contra las mujeres en CDMX

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó 25 compromisos que impulsará su administración para erradicar la violencia hacia las mujeres y dejó en claro que “no vamos a naturalizar” ni ese tipo de conductas ni los feminicidios.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la mandataria capitalina dio a conocer la estrategia “Siempre Vivas, Libres, Poderosas e Iguales”, y dio la bienvenida a todas las marchas de mujeres con motivo del 25N.

“La violencia contra las mujeres no es normal, no es natural, la violencia contra las mujeres no es un destino, no es una parte inevitable de la vida, ni una tradición que debamos aceptar; es un reflejo de la desigualdad estructural que existe en esta sociedad”.

— Clara Brugada