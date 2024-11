México detecta primer caso de Gusano Barrenador del Ganado en más de 30 años; puede causar la muerte humana

México mantuvo su estatus como un país libre de parásitos como el Gusano Barrenador del Ganado (GBG) desde 1991, gracias a un sistema de vigilancia constante y las estrictas medidas implementadas por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), sin embargo, en 2024 se detectó un caso de esta infestación, lo que encendió las alarmas en las autoridades sanitarias del país y de Estados Unidos.

Chiapas registra el primer caso de gusano barrenador en México

El 24 de noviembre, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) reportó que, en el Punto de Verificación e Inspección Federal ubicado en Catazajá, Chiapas, se interceptó un cargamento de ganado originado fuera del país que dio positivo a la presencia del Gusano Barrenador del Ganado.

Este hallazgo llevó al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) a suspender temporalmente la importación de ganado mexicano hacia el país norteamericano. A pesar de esta medida, las autoridades de ambos países están trabajando para retomar el flujo normal de las exportaciones, que únicamente se ve afectado en el ganado en pie, sin que se presenten restricciones sobre otros productos agrícolas.

¿Qué es el gusano barrenador y cómo actúa?

El gusano barrenador es una infestación provocada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que se alimentan del tejido vivo de los mamíferos, y en ocasiones raras, de las aves.

Las moscas depositan sus huevos en heridas superficiales de los animales y en un lapso de 12 a 24 horas, las larvas eclosionan y comienzan a alimentarse del tejido, lo que genera graves daños en el ganado afectado. Si no se trata a tiempo, el animal puede morir entre 7 y 14 días después, debido a la toxicidad de los insectos o a infecciones secundarias causadas por la infestación.

Las autoridades mexicanas, a través del SENASICA y SADER, han implementado medidas preventivas y de control, como la inspección y tratamiento de animales, con el objetivo de evitar la propagación de este parásito y proteger al ganado nacional. Estas acciones están orientadas a salvaguardar la salud animal, evitando que el gusano barrenador cause mayores daños económicos y de salud en el país.

Miasis por gusano barrenador, una amenaza para los humanos

El Gusano Barrenador también representa una amenaza para la salud humana, pues el parásito es responsable de la miasis, una infestación causada por las larvas de la mosca que se alimentan de tejido vivo, de acuerdo con información de la Academia Española de Dermatología y Venereología.

Existen varios tipos de miasis, entre los que destacan la miasis foruncular, que se asemeja a un forúnculo o comedón; la miasis en heridas, y la miasis migratoria, que afecta distintas partes del cuerpo, desde la piel, los ojos, la boca, la nariz, los oídos y los genitales, hasta los órganos internos como el intestino y el cerebro.

Miasis en humanos puede provocar la muerte

Aunque la miasis no es común en las personas, los casos graves pueden tener consecuencias fatales si no se recibe atención médica adecuada. Si se detecta a tiempo, las larvas pueden ser extraídas sin causar daño grave, y el tratamiento posterior es efectivo, sin embargo, en casos de infección no tratada, las consecuencias pueden ser fatales hasta provocar la muerte.

Las autoridades de salud continúan monitoreando la situación para evitar la propagación de la infestación en el ganado y, al mismo tiempo, prevenir posibles riesgos para la salud pública. El hallazgo del Gusano Barrenador en México provocó que se tomaran medidas estrictas de control para evitar que enfermedades zoonóticas, como la miasis, se conviertan en una amenaza tanto para los animales como para los humanos.