Respeta el Hoy no Circula del 25 de noviembre para que no te abduzca la policía de tránsito

La restricción del Hoy no Circula tiene vigencia desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Empieza esta semana sin complicaciones de tránsito y recuerda que los lunes, en la Ciudad de México y zona conurbada los vehículos que tienen prohibido circular son aquellos con engomado amarillo y cuyo último dígito de la placa de circulación sea 5 o 6.

La restricción tiene vigencia desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas, en caso de que los conductores no respeten esta medida de tránsito, se enfrentarán no solo a la sanción de que su vehículo sea llevado al corralón y el pago correspondiente, también a una multa que va de los dos mil 171 pesos y hasta los tres mil 257.

No en todos los municipios del Estado de México aplica esta restricción, solo en:

Atizapán

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Pero sí tiene vigencia en todas las alcaldías de la Ciudad de México:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Pero si tienes un automóvil cuyo holograma de circulación sea 0 o 00, el programa Hoy no Circula no aplica para ti, aún así no olvides manejar con precaución, con respeto hacia los otros conductores y sin rebasar los límites de velocidad.

Otros vehículos, aparte de los hologramas 0 y 00, que pueden circular sin inconvenientes son:

Los de emergencia

Los que utilizan tecnologías sustentables

Los de transporte escolar

Los de servicios funerarios

Los de servicio particular que transporten o que sean conducidos por personas con discapacidad

que cuenten con la autorización o placa de matrícula expedidos por la Secretaría de Movilidad

Aquellos en que sea manifiesta o que se acredite una emergencia médica

Los demás que determinen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables

En el caso de los coches foráneos con placas extranjeras, el último número de su placa de circulación determina el día que deben detener su circulación, también deben detener su marcha de lunes a viernes de 5:00 a 11:00 horas, así como todos los sábados de las 05:00 a las 22:00 horas.

Para aquellos con holograma 1 y cuyo último número de la placa sea impar (1, 3, 5, 7 y 9), estos vehículos “descansan” el primero y tercer sábado de cada mes de las 05:00 hasta las 22:00 horas.

Los conductores que tengan el mismo holograma, pero con terminación par (0, 2, 4, 6 y 8), aplica la misma medida, en el mismo horario, pero el segundo y cuarto sábado de cada mes.