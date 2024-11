¿Quién es la hija de Sánchez Cordero que quiere llegar a la SCJN?

Este domingo concluyó la fase de inscripción para quienes aspiran a ocupar una vacante como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrado o juez. Entre los nombres que circulan en un documento compartido en chats del Poder Judicial de la Federación, resalta el de Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de Olga Sánchez Cordero, actual diputada de Morena y exministra en retiro.

Según el documento, García Villegas se habría registrado en el último momento, la noche del domingo. Su trayectoria profesional la posiciona como una candidata destacada.

Olga Sánchez Cordero y su hija

Trayectoria profesional y académica

Actualmente, María García Villegas Sánchez Cordero es magistrada del Décimo Primer Tribunal en Materia Administrativa de la Ciudad de México. Anteriormente, fue jueza de distrito, proyectista en un tribunal colegiado y secretaria particular en la SCJN.

La magistrada cuenta con una sólida formación académica. Es licenciada en Derecho por la UNAM (1991-1994) y en Economía por el ITAM (1995). Posee un Master of Law por la London School of Economics and Political Science y un Doctorado en Derecho por la UNAM.

Además, en 2013 obtuvo la acreditación como “Formadora de Ética Judicial” por la SCJN. Ha ejercido la docencia en instituciones como la UNAM, ITAM, Ibero y Tec de Monterrey, y ha publicado diversos ensayos y artículos sobre el Poder Judicial.

En el ámbito político, García Villegas manifestó su postura en contra de la reforma al Poder Judicial. Recientemente, publicó y luego eliminó un video en su cuenta de X (antes Twitter) donde instaba a reconsiderar dicha reforma.

María García Villegas Sánchez Cordero

“Desde mi óptica, humildemente, creó que la salida adecuada es que siga siendo un sistema en donde los mejores jueces y magistrados, a través de concursos, a través de los conocimientos que tengan, a través de estudio, sean quienes llegue al puesto de jueces y magistrados”, expresó en ese entonces.

Su madre, Olga Sánchez Cordero Dávila, fue integrante de la SCJN desde 1995 hasta 2015. En 2018 fue propuesta por Andrés Manuel López Obrador como secretaria de Gobernación, Senador y actualmente funge como diputada federal por Morena.

Los magistrados y jueces inscritos deberán someterse al procedimiento de selección para determinar su idoneidad, tras lo cual serán seleccionados por insaculación, conforme a la convocatoria. Los seleccionados aparecerán en la boleta electoral el próximo 1 de junio de 2025.