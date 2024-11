Abogado desmiente denuncia por acoso presentada contra Boric

Más bien el presidente de Chile habría sido “víctima de acoso sistemático” por parte de la denunciante, aseguró, y reveló la existencia de imágenes explícitas enviadas al mandatario.Jonatan Valenzuela Saldías, abogado del presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguró la mañana de este martes (26.11.2024) que la denuncia por acoso sexual presentada contra el mandatario es falsa y las pruebas están ya en manos de la Fiscalía. Valenzuela aseguró que Boric es "víctima de una situación de acoso sistemático” y que ha estado disponible siempre para "el más absoluto esclarecimiento de los hechos”.

El abogado, que el lunes había informado de la denuncia contra Boric, dijo a la prensa que el exdiputado fue objeto entre junio de 2013 y julio de 2014 de acoso por parte de una persona que le envió 25 correos electrónicos, alguno con imágenes explícitas. Según CNN Chile, que tuvo acceso a los correos, la remitente y ahora denunciante envió al mandatario -cuando ambos eran estudiantes- fotos de contenido sexual y correos en los que le aseguraba que estaba enamorada de él.

A este respecto, el abogado aseguró que si bien el mandatario respondió en principio a algunos de esos correos con extrañeza y sorpresa, en ningún caso solicitó, consintió ni difundió las citadas imágenes. "Mi representado fue víctima de un envío de correos electrónicos constitutivos de un acoso sistemático en su contra. Esto ha tenido ahora como nuevo episodio la presentación de una denuncia ante la Fiscalía regional de Magallanes el pasado 6 de septiembre del año 2024”, dijo el letrado.

"Víctima de acoso sistemático”

El abogado añadió que "se trata de envíos de correos electrónicos cuyo contenido no voy a comentar en detalle, pero sí puedo decirles que en uno de ellos se le hizo envío de imágenes de carácter explícito, no solicitadas y no consentidas por parte del Presidente”, e insistió que desde entonces y hasta la fecha no ha habido ningún tipo de contacto entre Boric y la denunciante.

Valenzuela añadió que Boric "ha estado a completa disposición para el más absoluto esclarecimiento de estos hechos” y que él mismo entregó a la fiscalía de Magallanes el pasado 22 de octubre de una "copia de todos los correos existentes, los que son meridianamente esclarecedores”.

"El presidente rechaza y desmiente categóricamente el contenido de esta denuncia”, apuntó el abogado, quien aseguró que el mandatario "es víctima de una situación de acoso sistemático a través del envío de correos electrónicos”. Boric además negó haber difundido las imágenes, que es la acusación que hace la denuncia.

DZC (EFE, La Tercera)