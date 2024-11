Junior H, Kevin AMF, Esteman y Manuel Medrano en problemas: ONG pide ayuda con reembolsos a Profeco

Si estabas emocionado por asistir al concierto de tu artista favorito y te enteraste de que el evento fue cancelado, quizá te has enfrentado a la frustrante experiencia de no poder recuperar tu dinero. En México, varias boleteras operan sin domicilio fiscal, razón social o un sitio web formal, lo que complica cualquier reclamación en caso de cancelaciones.

Si planeas comprar boletos para eventos masivos, verifican que sean auténticos (EFE)

Denuncias de Alerta Tech Check

A través de Instagram, la plataforma Alerta Tech Check ha reportado que boleteras como Ticket Select y GP Producer operan sin cumplir con los requisitos legales en el país. Estas empresas han organizado eventos para artistas de renombre como Junior H (9.3 millones de seguidores en Instagram), Kevin AMF (1.9 millones), Manuel Medrano (1.7 millones) y Esteman, dejando a miles de fanáticos sin garantías ante cancelaciones.

La organización menciona que la falta de regulación significa que si el evento no se realiza, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no puede intervenir de manera efectiva, ya que estas empresas no cuentan con un domicilio fiscal ni medios de contacto claros.

Junior H, Esteman, Kevin AMF, Manuel Medrano

¿Qué se puede hacer?

Para proteger a los consumidores y exigir cuentas a las boleteras, Alerta Tech Check ha sugerido las siguientes acciones:

Solicitar que los artistas se pronuncien: Los fanáticos pueden pedir a Junior H, Kevin AMF , Manuel Medrano y Esteman que presionen a estas boleteras para que regularicen su situación y ofrezcan garantías a sus seguidores

Los fanáticos pueden pedir a , y que presionen a estas boleteras para que regularicen su situación y ofrezcan garantías a sus seguidores Exigir una intervención de la Profeco: Se espera que la autoridad contacte directamente a los artistas y utilice herramientas de investigación para localizar y notificar a los proveedores responsables

Consejos para evitar fraudes

Si planeas comprar boletos para eventos masivos, Alerta Tech Check sugiere las siguientes recomendaciones:

Revisa el aviso de privacidad: Asegúrate de que incluya la razón social y el domicilio fiscal de la boletera

Asegúrate de que incluya la razón social y el domicilio fiscal de la boletera Utiliza plataformas de pago confiables: Paga con servicios como PayPal, que te permiten reclamar tu dinero en caso de problemas

Paga con servicios como PayPal, que te permiten reclamar tu dinero en caso de problemas Denuncia irregularidades: Si tienes un problema con una boletera, envía un mensaje a Alerta Tech Check o comparte tu experiencia en redes sociales para alertar a otros consumidores

Proteger tus derechos como consumidor es fundamental para evitar ser víctima de empresas irresponsables y garantizar que la experiencia de asistir a un concierto sea tan increíble como esperabas.