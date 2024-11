Pedro Sánchez defiende la gestión de su Gobierno ante las inundaciones

El presidente del Ejecutivo español apuntó a la responsabilidad del gobierno regional y anunció un nuevo paquete de ayudas para los afectados.El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró el miércoles (27.11.2024) ante el Congreso de los Diputados que su Ejecutivo cumplió con sus "responsabilidades" desde "el primer momento" ante las catastróficas inundaciones de finales de octubre. Sánchez anunció también un tercer paquete de ayudas de 2.274 millones de euros, lo que eleva a 16.600 millones el monto global de recursos que el Gobierno de España ha puesto a disposición de las regiones afectadas.

El Ejecutivo hizo "lo que tenía que hacer" ante esta catástrofe, que dejó al menos 229 muertos, la casi totalidad en la región de Valencia, prosiguió Sánchez, quien acusó a la oposición de "polarizar con esta tragedia, instigar al desánimo y alimentar la desconfianza en las instituciones". "Pido que no se engañe a la gente, si quieren buscar culpables, que los busquen, háganlo, pero no señalando a los servidores y servidoras públicos que cumplieron con su deber", declaró.

Sánchez señaló indirectamente al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, quien admitió errores en la gestión de las inundaciones, al asegurar que hay "personas en posiciones muy elevadas que no han estado a la altura de sus responsabilidades" en la gestión de la dana y que tendrán que asumir su culpa. En España, país muy descentralizado, las competencias en la gestión de catástrofes corresponden a las administraciones regionales, pero el Gobierno central puede poner medios e incluso asumir la gestión en un caso extremo.

El jefe del Ejecutivo dijo estar abierto a la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre la gestión de las inundaciones, al tiempo que prometió que su "Gobierno va a poner a disposición de la opinión pública toda la información" de la que dispone. De todas maneras, consideró que "aún no es el momento" para esa comisión, cuando todavía no se ha cumplido un mes del desastre y la "prioridad" sigue siendo la búsqueda de las personas todavía desaparecidas y la reconstrucción de las zonas devastadas. "Si queremos que esta reflexión colectiva sea útil, no podrá ser una reflexión apresurada", consideró.

La oposición ha criticado duramente la comparecencia de Sánchez. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo acusa de "falta de humanidad" y de intentar "cubrirse de toda la peste de corrupción y mentiras que le rodean". "¡Culpó al señor Mazón! Por cierto, usted sí podría estar tranquilamente en la India con una imputada por corrupción", protestó. "Mire, la realidad es que su Gobierno no reaccionó hasta las 23:00 de la noche", ha añadido.

El líder de Vox, Santiago Abascal, dijo que el gobierno no declaró la emergencia nacional por la dana por "crueldad", "sadismo" y "cálculo político" y ha culpado a Sánchez de utilizar la tragedia para tapar su corrupción. "La única orden que Pedro Sánchez ha dado a las fuerzas de seguridad de una manera personalísima ha sido la de enviar un equipo de élite de la Guardia Civil para detener a las víctimas que se atrevieron a protestar ante su persona", ha dicho Abascal.

lgc (afp, efe)