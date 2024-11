Alberto Fernández declaró en causa por supuesta corrupción

El exgobernante de Argentina es investigado por administración fraudulenta, al ser señalado de supuestas contrataciones de seguros para el Estado a través del esposo de su secretaria personal.El expresidente de Argentina Alberto Fernández declaró este miércoles (27.11.2024) en una causa en la que se lo investiga por supuesta corrupción, en la modalidad de administración fraudulenta a través de la contratación de seguros durante su mandato (2019-2023).

"Hemos planteado la nulidad del llamado a prestar declaración indagatoria porque entendemos que no hay ningún tipo de elemento de prueba que pueda sostener esa sospecha", dijo a la prensa al término de la audiencia Mariana Barbitta, abogada de Fernández.

El caso involucra supuestas contrataciones de seguros para distintas oficinas del Estado a través de un intermediario -que cobraba comisiones por la gestión- cuando podían hacerse en forma directa. Según un decreto firmado por el propio Fernández, los seguros del Estado los cubría la aseguradora del estatal Banco Nación.

El corredor de seguros es el esposo de la secretaria personal de Fernández y las pruebas en que se basa la Fiscalía surgieron del teléfono móvil de ésta. Tanto la secretaria como su esposo están acusados en la causa que tiene una lista de casi 40 personas citadas a declarar, entre ellos exfuncionarios de la aseguradora del banco estatal.

Barbitta afirmó que el decreto firmado por Fernández "no tenía ningún artículo que mencionara ningún tipo de intermediación". Según la abogada, Fernández se refirió en su declaración a su relación con el corredor de seguros: "Aclaró que durante la gestión presidencial tuvo como máximo cuatro intercambios, siempre vinculados a cuestiones personales, con lo cual no hay tampoco ninguna duda de que él no intervino para ninguna gestión que facilite o genere algún tipo de beneficio hacia él o hacia terceros".

Fernández ya había interpuesto un recurso pidiendo la nulidad de la citación, pero fue rechazado. Aunque podía responder las preguntas por escrito, el exmandatario -abogado de profesión y profesor de Derecho- optó por presentarse ante los tribunales. El expresidente declaró, pero decidió no responder preguntas del juez.

La abogada explicó que "fue una declaración tensa al principio", ya que el expresidente "no se siente frente a un juez imparcial". Fernández había pedido apartar al juez Julián Ercolini de la causa y, aunque un tribunal rechazó el pedido, la defensa informó que apelará la decisión. El juez tendrá diez días hábiles para resolver si hay mérito para procesar a Fernández, si decide el sobreseimiento o pide más pruebas a la Fiscalía.

Durante el peritaje del teléfono de la secretaria de Fernández por esta causa, salieron a la luz testimonios e imágenes que derivaron en la denuncia por violencia de género que le inició a Fernández su expareja Fabiola Yáñez, que aún se tramita en la Justicia y por la que el expresidente está citado a declarar el 11 de diciembre.

ama (afp, efe)