Reclusas próximas a obtener libertad prefieren permanecer en la cárcel por falta de apoyo familiar

Reclusas del penal de Santa Martha Acatitla próximas a obtener su libertad por cumplir su sentencia o que tiene beneficio de prisión domiciliaria, prefieren permanecer en la cárcel que en las calles por abandono familiar.

La Vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso CDMX, Rebeca Peralta, informó que en el Reclusorio de Santa Martha Acatitla hay 180 mujeres adultas mayores, de las cuales muchas de ellas están próximas a obtener su libertad al cumplir su sentencia o podrían solicitar el beneficio de prisión domiciliaria, pero no lo hacen porque sus familias las abandonaron.

Durante un recorrido por los Centros Femeniles de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla y de Tepepan, la diputada del Partido Verde (PVEM) aseguró que elaborar un diagnóstico de los reclusorios para realizar propuestas legislativas que coadyuven con el proceso de reinserción de las y los internos.

“Tenemos adultas mayores que no tienen a dónde ir y que no quieren ser puestas en libertad porque ya no tienen familia, ya no tienen hogar, en estos recorridos es lo que pudimos documentar y estamos viendo cómo podemos apoyar a estas mujeres, no las podemos dejar solas”.

— Rebeca Peralta