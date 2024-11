¡Multas y restricciones! Así el programa Hoy no circula para este 28 de noviembre de 2024

Este jueves 28 de noviembre de 2024, el programa Hoy no circula se implementará en la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México. La restricción de circulación aplicará a los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, y con holograma de circulación 1 y 2.

La medida estará vigente desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, en las 16 alcaldías de la capital del país y los municipios comprendidos en el territorio mexiquense, con el objetivo de reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire.

Los vehículos que quedan exentos de la restricción son aquellos que cuenten con hologramas 00 y 0, así como los vehículos eléctricos e híbridos. También están fuera de la medida los automóviles destinados al transporte de pasajeros.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, esta medida tiene como finalidad limitar el número de autos contaminantes en circulación, especialmente durante los días en los que los niveles de contaminación suelen ser más altos.

Estado de México y otras entidades

Asimismo, se mantiene la homologación de criterios de verificación vehicular para los estados vecinos. Por lo tanto, los autos provenientes de otras entidades como Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala podrán circular en la Ciudad de México y el Estado de México con las mismas restricciones que los vehículos locales, siempre y cuando su verificación esté vigente.

En cuanto a los municipios del Estado de México donde aplica el Hoy no circula, ya que es donde los niveles de contaminación son particularmente altos debido a la alta concentración vehicular, se encuentran:

Atizapán Coacalco Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla Tultitlán Valle de Chalco

Multas

En caso de que los conductores no respeten la restricción del Hoy no circula, se podrán enfrentar a una multa económica que oscila entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Esto equivale a un monto de entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos. Las autoridades realizarán operativos para verificar que los automovilistas cumplan con las disposiciones y evitar que los vehículos que no pueden circular continúen en las vías.

Es importante que los automovilistas revisen el tipo de holograma y engomado de su vehículo para evitar sanciones y contribuir al cuidado del medio ambiente en el Valle de México.