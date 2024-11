Serbia: automotrices alemanas, acusadas de explotación laboral

Terror psicológico: empleados serbios sufren por las condiciones laborales de proveedores de automotrices alemanas.Mirjana Nešić se mira las manos. "Están cansadas del trabajo", dice a DW. Toma analgésicos antes de su turno, pero apenas le ayudan. Hay mucha presión en la planta. Mirjana habla de "tortura psicológica", de estándares inalcanzables, de que no le dejan ir al baño.

Medios de comunicación serbios han informado incluso que los trabajadores se ven obligados a llevar pañales en el trabajo. "Me siento mal cuando entro ahí", dice Mirjana. Después del turno, necesita medicación para conciliar el sueño.

La mujer, en la quinta década de su vida, lleva trece años trabajando en la cadena de producción de la empresa surcoreana Yura, en Leskovac (Serbia), que fabrica cables que algún día pueden acabar en un elegante Mercedes.

La experiencia de Mirjana no es un caso aislado. Numerosos medios de comunicación y sindicatos denuncian que no solo Yura, sino también la empresa china Linglong y el proveedor alemán Leonie explotan a los trabajadores serbios. Todas ellas suministran a fabricantes de automóviles alemanes como Mercedes, Audi, Volkswagen y BMW.

Prevalece el miedo

El objetivo de la Ley alemana de la Cadena de Suministro, en vigor desde 2023, es proteger a trabajadores como Mirjana. Según esta ley, las empresas tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y la protección del medio ambiente a lo largo de toda la cadena de suministro. Esto incluye el derecho a la salud y la seguridad en el trabajo, así como el derecho a salarios justos y a formar sindicatos.

En una correspondencia del Sindicato Independiente de Trabajadores del Metal de Serbia con Mercedes y Audi este año, la organización obrera acusó a la empresa Yura de violar estos derechos, alegando que los trabajadores suelen estar agotados, mal pagados y expuestos a sustancias químicas peligrosas. Además, dijeron que se vulnera el derecho de huelga y de sindicación.

Predrag Stojanović, que milita en el sindicato metalúrgico, lo ha vivido en carne propia. Según cuenta a DW, cuando hizo campaña a favor de medidas de protección durante la pandemia de coronavirus, fue despedido. Stojanović recurrió a la justicia y ganó el caso.

Él y Mirjana son de los pocos trabajadores que se atreven a hablar con la prensa. Mirjana se declaró en huelga con cerca de la mitad de los trabajadores de la planta de Leskovac en junio de este año: "Los compañeros me preguntaban cómo podía atreverme a hacer eso. ¿Pensarán que nosotros no tenemos miedo? Pero las cosas no pueden seguir así", dice Mirjana.

Audi y Mercedes dicen investigar las acusaciones

Yura suministra al fabricante alemán de automóviles Audi, perteneciente al Grupo Volkswagen, y a Mercedes. DW se dirigió a ambas automotrices. Mientras Audi respondió que estaba "investigando" las circunstancias en Yura, Mercedes aseguró que se tomaba el asunto muy en serio, exigiendo explicaciones al proveedor.

Además, dice haber encargado a una empresa auditora independiente que lleve a cabo una evaluación de sostenibilidad reconocida internacionalmente y que, en caso de irregularidades, se tomarían medidas. Por su parte, Yura no respondió a consultas de DW en el plazo fijado por la redacción.

Fuerte respuesta mediática en Serbia

Medios serbios como N1, el semanario Vreme , el portal de noticias Južne y sindicatos denuncian que hay otros proveedores que explotan a los trabajadores, como el alemán Leoni, propiedad mayoritaria del grupo chino Luxshare desde septiembre de 2024, y el fabricante chino de neumáticos Linglong.

Leoni suministra al fabricante bávaro de automóviles BMW y Linglong al Grupo Volkswagen. DW conversó con dos trabajadores de Leoni que también hablan de condiciones laborales de explotación. Según una trabajadora serbia de Leoni, su jornada laboral es de "terror psicológico", con "salarios bajos, normas absurdas y acoso".

Investigar y desmentir

Leoni niega las acusaciones de los empleados y responde a DW que "en cualquier organización de este tamaño, individuos irresponsables violan ocasionalmente las normas e instrucciones internas". Esto, según explica, se penaliza severamente, con medidas disciplinarias que pueden llegar al despido.

Por su parte, BMW anunció que se tomaba las acusaciones muy en serio, que las estaba investigando y que, a raíz de la investigación de DW, había solicitado una declaración de Leoni. En una breve respuesta, Volkswagen contestó que no hace comentarios sobre "posibles acusaciones individuales" contra proveedores, pero que iba a investigar a fondo de inmediato toda la información.

