Hoy no circula para el viernes 29 de noviembre en CDMX y Edomex: Restricciones y excepciones

Este viernes 29 de noviembre de 2024, el programa Hoy No Circula será aplicable en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México. Según el reglamento, se restringirá la circulación de los vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, así como aquellos con holograma de circulación 1 y 2, incluidos los autos con permisos. La restricción será vigente desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

Vehículos exentos de la restricción

El programa contempla varias excepciones. Los vehículos con holograma 00 y 0, eléctricos e híbridos estarán exentos de la restricción, así como los transportes públicos y de carga destinados al transporte de pasajeros. Estos vehículos podrán circular con normalidad durante todo el día, independientemente de las restricciones establecidas para otros automóviles.

Municipios del Estado de México afectados por Hoy no circula

En el Estado de México, los autos con engomado azul y las terminaciones de placas 9 y 0, con holograma 1 y 2, no podrán circular en los siguientes municipios:

1. Atizapán

2. Coacalco

3. Cuautitlán

4. Cuautitlán Izcalli

5. Chalco

6. Chicoloapan

7. Chimalhuacán

8. Ecatepec

9. Huixquilucan

10. Ixtapaluca

11. La Paz

12. Naucalpan

13. Nezahualcóyotl

14. Nicolás Romero

15. Tecámac

16. Tlalnepantla

17. Tultitlán

18. Valle de Chalco

Multas por infracciones al Hoy no circula

Es importante que los conductores respeten las restricciones establecidas, ya que el incumplimiento de Hoy no circula puede resultar en una multa considerable. Si un vehículo no autorizado es identificado circulando en las horas restringidas, los conductores deberán pagar una multa que oscila entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un monto de entre 2 mil 74 y 3 mil 112 pesos mexicanos.

¿Se aplicará doble restricción por Contingencia Ambiental?

Aunque este jueves 28 de noviembre se reportó una mala calidad del aire en diversas alcaldías de la capital del país y municipios comprendidos dentro del territorio mexiquense, los niveles de contaminación no ameritaron la activación de una Contingencia Ambiental. Por lo tanto, este viernes 29 de noviembre, Hoy no circula se aplicará de forma regular y no se implementará una restricción adicional o “doble” como en otros casos de contingencia.