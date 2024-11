Las 3 lecciones de Helmut Schön a Nuri Sahin antes del “Klassiker”

Borussia Dortmund juega uno de sus partidos más importantes de Bundesliga contra el Bayern Múnich. Necesita todo para ganarlo, y no sobra recoger consejos de un entrenador alemán histórico.En el fútbol todo puede suceder. Y más con un club como el Borussia Dortmund, que en este torneo ha mostrado dos caras contrastantes. La luminosa surgió por ejemplo en los partidos de esta semana en Bundesliga y en Champions League, en los cuales el club despedazó respectivamente al Freiburg 4-0 y luego al Dinamo de Zagreb 3-0.

Pero ese mismo Dortmund también es capaz de tropiezos grisáceos contra el Mainz en la jornada 10, perdiendo 3-1, o del oscurísimo colapso de 5-2 en Champions contra el Real Madrid, encuentro en el que los alemanes dejaron ir una ventaja de dos goles. ¿Qué rostro presentarán las abejas ante los bávaros y ante su propio público?

Klassiker de ajedrez en el banquillo

En buena parte, el factor decisivo no estará en la cancha sino en el banquillo. Las plantillas de ambos clubes lucen bastante equilibradas, luego de que el Dortmund acudiera con singular alegría al mercado para fichar a dos jugadores clave del subcampeón Stuttgart, Serhou Guirassy y Waldemar Anton, y además reforzarse con el prometedor delantero de la Sub21 alemana, Maximilian Beier.

Pero quien podría decidir el primer Klassiker del torneo muy probablemente es el entrenador Nuri Sahin, que por momentos parece estar pagando la novatada al frente de un equipo de alto calibre. A falta de experiencia suficiente, buenos podrían resultarle los consejos de una leyenda del fútbol alemán como el icónico Helmut Schön, "el hombre de la cachucha” que llevó a Alemania a conquistar el mundial de 1974 en casa.

Primera lección: "No hay nada escrito”

Helmut Schön abandonó la cancha de este mundo en 1996, a los 80 años de edad. Pero dejó toda su sabiduría en un libro que recoge su vida, obra y pensamiento, y que tituló con inmejorable austeridad teutónica: "Fútbol”.

En él, Helmut Schön recuerda una y otra vez que en el deporte de las patadas no hay nada escrito y que, mientras el árbitro no silbe el pitazo inicial, todas las posibilidades están abiertas. Incluso la de la victoria. "Un equipo de fútbol es como un organismo que cambia permanentemente", afirma Schön.

Dirigir ese cambio y limpiar el terreno mental sería un gran avance para Sahin y los suyos, cuando en los medios alemanes se habla de los siete partidos que el Bayern Múnich llega sin recibir gol, y se festeja el apretado triunfo de los bávaros contra el Paris Saint-Germain como si fuera la misma final de Champions.

Segunda lección: la importancia de los gestos

Uno de los retos que tiene Nuri Sahin como entrenador es el de activar los liderazgos, incluyendo el suyo propio, en el vestidor. En el papel, Borussia Dortmund tiene suficientes cabecillas: desde el propio Anton o Nico Schlotterbeck hasta Marcel Sabitzer, exjugador del Bayern que podría impulsar a los más jóvenes del equipo, como el británico Gittens, a dar lo mejor de sí.

La carrasposa voz de Helmut Schön parece surgir de nuevo en este punto: "Más que los grandes discursos, son los gestos los que hacen que uno transmita a los jugadores”, dice el entrenador en "Fútbol”. Cuando hace falta guía, la comunicación humana es fundamental. "A veces los jugadores mismos no saben si han jugado bien o mal. Pero en estos casos basta un movimiento de cabeza o un abrir y cerrar de ojos”para guiarlos. ¿Escuchará esto Nuri Sahin?

Tercera lección: la concentración total como reto

Si las cosas no van bien en el partido contra el Bayern Múnich, el Borussia Dortmund debe aprender a no arredrarse, como le ha sucedido en tantas ocasiones en el pasado reciente. En el partido de ida del torneo anterior, también en Dortmund, las abejas cayeron 4-0 y eso es precisamente lo que el club debería evitar.

Para tener oportunidad en un partido tan complicado, clarificar el objetivo y no perder el foco es un requisito indispensable. Helmut Schön quizá se lo recordaría así al novato Nuri Sahin: "En el fútbol debe haber concentración total en los primeros y los últimos cinco minutos de cada tiempo. Los goles que caen en esta fase de los partidos pueden ser devastadores psicológicamente para un equipo."

Ganarle al Bayern Múnich es posible

El histórico Helmut Schön no alcanzó a ver los vaivenes del torneo pasado entre el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich, con la mencionada goleada bávara y la puntual venganza del 30 de marzo de 2024, con la primera victoria de las abejas en Múnich en diez años.

La constelación del Dortmund ciertamente era otra. El banquillo negro-amarillo no lo encabeza Edin Terzic, sino Sahin, y en la cancha no están Mats Hummels, Maatsen, Sancho, Füllkrug, que salieron del club; ni Emre Can, suspendido por expulsión, ni Adeyemi por lesión.

Pero el Dortmund haría mal en salir derrotado de antemano. El equipo tiene oportunidad si los veteranos como Julian Brandt o Sabitzer invocan aquel momento dando lo mejor de sí, y si los jóvenes como Gittens salen con sano desparpajo ante la aplanadora bávara. A Nuri Sahin le toca asumir por fin su papel como entrenador de un club de jerarquía internacional, leyendo las claves correctas y aprendiendo, aunque sea en curso exprés, las lecciones probadas y universales del fútbol.