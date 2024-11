Renuncia el secretario general del FDP en Alemania

Bijan Djir-Sarai hace el anuncio por no estar de acuerdo en la forma en que se ha roto la coalición de gobierno.El secretario general del Partido de los Demócratas Libres (FDP), Bijan Djir-Sarai, anunció su dimisión este viernes (29.11.2024) después de que saliera a la luz un documento de estrategia de su partido sobre su salida de la coalición de gobierno en Alemania, de centroizquierda, junto al SDP y Los Verdes. Djir-Sarai, de 48 años, dijo no estar de acuerdo con la estrategia de ese papel, conocido ya como el del "día d" porque planificaba incluso el día de la ruptura de la coalición tras unos pasos previos, y no haber tenido conocimiento previo de él.

El líder del FDP dijo haber sido mal informado sobre ese documento y no estar de acuerdo con su contenido. El "Documento del Día D", por algunos de los títulos del documento, fue publicado por el propio partido el jueves. Los principales responsables del FDP dijeron que fue elaborado por su personal y que su contenido no era conocido por la dirección.

Contenía un escenario detallado para la salida del FDP del gobierno de coalición con los socialdemócratas (SPD) del canciller Olaf Scholz y Los Verdes. El 6 de noviembre, Scholz despidió al entonces ministro de Finanzas, Christian Lindner, líder del FDP, lo que provocó la retirada del partido de la coalición de gobierno y puso en marcha el proceso de elecciones anticipadas, previstas para febrero.

Djir-Sarai dijo en la conferencia de prensa sorpresa, que duró menos de un minuto, que no tenía "conocimiento" del Documento del Día D y que había "proporcionado información falsa sin saberlo" al público. Se disculpó y dijo que quería evitar daños por parte de su partido y que, por lo tanto, dimitía, afirmó.

lgc (dpa, dlf)