Tokio Hotel regresa a América Latina

Como banda de adolescentes, los integrantes de Tokio Hotel se convirtieron en estrellas mundiales de la noche a la mañana hace 20 años. Ya adultos, siguen llenando salas. Pronto también en América Latina.En 2001, cuatro chicos de Magdeburgo, todos con edades entre los 13 y los 15 años, forman una banda. Gustav Schäfer en la batería, Georg Listing al bajo, Tom Kaulitz en la guitarra; su hermano gemelo Bill Kaulitz toma el micrófono como cantante. Su estilo: mucho rock, un poco gótico. La música es una mezcla de pop, indie y emo rock de los años 2000. El hecho de que las letras sean en alemán no parece ser un obstáculo para su éxito: los cuatro se convierten rápidamente en estrellas mundiales bajo el nombre de Tokio Hotel, entre otras cosas porque las cadenas musicales MTV y VIVA los pasan de arriba abajo.

Los gemelos Kaulitz son la atracción principal; Bill, con su aspecto andrógino y su peinado gótico que cambia a diario, es un rompecorazones instantáneo, al igual que su hermano Tom, un chico hip hop con rastas y gorra de béisbol. Los dos no tienen aún 16 años cuando se hacen famosos prácticamente de la noche a la mañana con la canción "Durch den Monsun”. En agosto de 2005, Tokio Hotel publica su álbum de debut, que conquista inmediatamente las listas de éxitos alemanas, y luego las internacionales. Tokio Hotel se convirtió en uno de los fenómenos pop más conocidos de Alemania, junto con el grupo Rammstein.

Al comienzo de la pandemia de coronavirus en 2020, crearon una nueva versión de su canción más famosa – "Durch den Monsun”- y la llamaron "Monsoon 2020”. "Hemos cerrado el círculo”, cuenta Tom Kaulitz. "Echamos la vista atrás para ver de dónde venimos realmente y qué ha ocurrido desde entonces”. Lo hacen a lo grande con su último álbum "2001”. En él, recopilan su carrera musical, pero también sus retos y cambios personales desde el principio hasta la actualidad.

Comienza la gira por Latinoamérica

Los músicos de Tokio Hotel tienen ahora entre 35 y 37 años, y sus fans han crecido con ellos. En junio de 2024, la banda tocó en el Festival Deichbrand de Cuxhaven, en el norte de Alemania. Sina y Janika han sido fans desde el principio y se alegran de ver a sus ídolos ya algo maduros.

"Siempre han sido como son ahora: auténticos, pero ahora sienten que pueden vivirlo aún más”, declaró Sina a un medio alemán. "Aquí, delante del escenario, parece como si los miembros de la banda fueran amigos a los que miras”, añadió su amiga Janika.

Tokio Hotel, que ha sido disco de platino en 64 países, no ha perdido a sus fans de todo el mundo. La banda también cuenta con una gran base de seguidores en América Latina. Ya en 2008, Tokio Hotel recogió varios premios en los MTV Latin Awards. Ese mismo año, la banda realizó su primera gira por América Latina, y quería volver en 2020. Tras la cancelación de los conciertos debido a la pandemia del coronavirus, ahora ha llegado el momento: la gira "Beyond The World Tour 24” comienza el 30 de noviembre en Los Ángeles. México, Perú, Chile, Brasil y Argentina figuran en el programa de la gira a partir del 6 de diciembre con un concierto en cada uno. Los fans están impacientes por ver a los cuatro sobre el escenario. Un club de fans de Chile está haciendo una cuenta atrás en Instagram, con dibujos de la banda.

De Lima a Buenos Aires, los fans se preparan: los clubes de fans han hecho un llamamiento en Instagram a todos los asistentes al concierto para que enciendan sus teléfonos móviles durante determinadas canciones. En Brasil, varios clubes de fans han unido sus fuerzas para la campaña:

Además del espectáculo de luces de teléfonos móviles, quieren sorprender a los músicos con miles de pancartas que los fans deberán sostener durante la canción "Home”. En ellas está escrito "You are our home”. Un post en Instagram de una brasileña de São Paulo muestra cuánto anhelan los fans latinoamericanos a la banda. Ella envía a Tokio Hotel muchos corazones: "Os he estado esperando desde 2008. Un sueño hecho realidad”, escribe. La banda viajará a Europa en 2025, con algunas localidades ya agotadas.

