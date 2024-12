Hoy no circula en CDMX y Edomex para este 1 de diciembre de 2024

Este domingo 1 de diciembre de 2024 no se aplicará el programa Hoy no circula, por lo que los vehículos podrán circular libremente en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex).

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) estableció que los domingos no se implementan restricciones vehiculares, lo que significa que todos los autos, sin importar su tipo de holograma o placa, podrán transitar sin limitaciones. El programa Hoy no circula se reanudará el lunes 2 de diciembre.

El programa Hoy no circula tiene como objetivo reducir la contaminación del aire en el Valle de México, restringiendo la circulación de vehículos con ciertos tipos de hologramas, dependiendo del día.

Para este fin, se aplican diferentes restricciones según el tipo de placa y el holograma asignado al automóvil. No obstante, en este día específico (domingo), no habrá limitación alguna, permitiendo que todos los vehículos circulen sin restricciones.

¿En qué municipios se aplica el Hoy no circula?

El programa Hoy no circula es de carácter obligatorio en los municipios más densamente poblados del Edomex. En estos lugares, las restricciones vehiculares están vigentes de lunes a sábado, de 5:00 a 22:00 horas. Los municipios en los que se aplica son:

Atizapán

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Por otro lado, los vehículos con hologramas 00 y 0, los eléctricos e híbridos tienen la excepción de poder circular todos los días, incluso los sábados, ya que estos vehículos están exentos del programa de restricción.

Cabe destacar que, aunque el programa está principalmente orientado a la CDMX y el Edomex, también se aplica en los estados vecinos de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, en sus zonas más urbanizadas, bajo el mismo horario de restricción.

En resumen, el 1 de diciembre de 2024 será un día sin restricciones para los automóviles en la Ciudad de México y el Estado de México, debido a que es domingo, pero a partir del lunes 2 de diciembre, el programa Hoy no circula se reanudará y las restricciones regresarán a su funcionamiento habitual.