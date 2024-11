Mhoni Vidente predice el regreso del Covid-19 debido a la peor temporada de invierno en México

Este sábado 30 de noviembre Mhoni Vidente nos ha dejado helados con una nueva predicción acerca del clima en México, además de que asegura que el Covid-19 volverá a activarse.

La pitonisa cubana dio sus predicciones para el mes de diciembre y aseguró que este traerá consigo la peor temporada invernal para México, además de que los paisanos en los Estados Unidos también se van a “congelar”.

“La carta del sol, y la carta del mundo me dicen que se vendrá la peor temporada de invierno, visualizo una cantidad muy grande de tormentas invernales en Canadá, Estados Unidos y partes de México, no va haber sol, no se va a calentar la Tierra”...

“Nos va a asustar a todos, visualizo que varias partes del mundo tendrán hasta 50 grados bajo cero, las tormentas invernales nos van a cubrir a todos, sobre todo en partes de México en menos de 24 horas y veo que el Covid-19, que tanto daño nos hizo, regresará”, aseguró Mhoni Vidente en un video publicado en su canal de Youtube.

¿Qué ciudades de México se van a congelar?

La situación en el mes de diciembre será preocupante, pues según Mhoni Vidente se avecina una de las peores temporadas invernales, siendo México uno de los países que más sufrirán.

La pitonisa quiso alertar a sus seguidores sobre las congeladas temperaturas que vendrán para este diciembre y dio detalles de las ciudades de nuestro país que más sufrirán.

“México llegará a una cantidad exagerada bajo cero en partes de Nuevo León (15 bajo cero), Chihuahua y Sonora (20 grados bajo cero), este invierno va a ser muy cruel, va a ser la antesala de un cambio climático que va a regir al mundo”: Mhoni Vidente.

La tarotista hizo un llamado a sus seguidores para que cuiden de la gente mayor, y a los niños debido al virus del Covid-19 que “tanto dolor nos causó hace cuatro años”.