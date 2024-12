Denuncian muerte en prisión de manifestante del 11J en Cuba

Manuel de Jesús Guillén Esplugas es el tercer fallecido mientras purgaba su condena por protestar en julio de 2021.Un cubano que participó en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 falleció en una cárcel de La Habana, convirtiéndose en el tercer preso muerto relacionado con esas históricas protestas en Cuba, informaron el lunes (02.12.2024) dos organizaciones de derechos humanos.

Justicia 11J, una ONG con sede en México, dijo en su cuenta X que "ha conocido de la reciente muerte en prisión del manifestante del 11J (...) Manuel de Jesús Guillén Esplugas, quien se encontraba recluido" en el Combinado del Este, una cárcel de La Habana.

Guillén, de 30 años y quien pertenecía a la ilegalizada organización opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), murió el sábado luego de intentar huir de la prisión y ser aprehendido, dijo Camila Rodríguez, directora de Justicia 11J.

Rodríguez detalló que, de acuerdo con las versiones recogidas por la ONG entre los familiares de Guillén y de otros reclusos, los guardias lo golpearon, dejando "marcas en su cuerpo como evidencia".

Narrativa oficial dijo que fue un suicidio

"Luego, las propias autoridades de la prisión hicieron correr la narrativa de que se había ahorcado en una celda de castigo y que había sido suicidio", añadió Rodríguez.

En un video que circula en redes sociales se puede observar a los familiares de Guillén al lado de una camilla en la que yace sin vida.

"Me lo mataron, que le dieron golpes y me lo mataron", se escucha decir a una mujer que dice ser su madre en el video, cuya autenticidad la AFP no pudo confirmar.

La ONG Cubalex, con sede en Miami, también informó el lunes el fallecimiento de Guillén Esplugas y puntualizó que ha identificado un "patrón" en el "uso excesivo de la fuerza" por parte de agentes estatales.

Pidió una investigación independiente y exhaustiva para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Los familiares del líder opositor José Daniel Ferrer, también aprehendido el 11 de julio de 2021, denunciaron en noviembre que fue "brutalmente golpeado", lo que propició un cruce de señalamientos entre autoridades de Cuba y Estados Unidos.

Unos 500 manifestantes han sido condenados

De acuerdo con Justicia 11J se trata del tercer manifestante fallecido mientras purgaba su condena. El primero fue Luis Barrios Díaz, en noviembre de 2023 y el segundo Yosandri Mulet Almarales, el 26 de agosto de este año.

De acuerdo con cifras oficiales, unos 500 manifestantes fueron condenados hasta por 25 años por participar en las protestas de julio de 2021. Algunos han sido liberados, tras cumplir sus penas.

Organizaciones de derechos humanos y la embajada de Estados Unidos en la isla contabilizan hasta en mil a los denominan como "presos políticos".

El gobierno cubano niega la existencia de presos políticos en la isla y acusa a los opositores de ser "mercenarios" de Estados Unidos.

jc (afp, 14 y medio)