Narco amenaza a conductores de Uber y Didi en Culiacán: Apps dejan de operar por pánico

A 85 días de los enfrentamientos entre los grupos criminales Los Chapitos y La Mayiza en Culiacán, Sinaloa, supuestas amenazas del narcotráfico han sembrado el pánico entre los conductores de plataformas de transporte como Uber y Didi.

En redes sociales y grupos de WhatsApp circulan audios atribuidos a presuntos integrantes del crimen organizado, quienes advierten que trabajar en estas aplicaciones está prohibido y que quienes no acaten la orden podrían perder la vida.

TAXI APP Usuarios de las aplicaciones denunciado la falta de conductores al intentar solicitar viajes en Culiacán (Foto: Referente) (MARTHA GUTIERREZ)

Amenazas difundidas

En uno de los mensajes de voz se escucha:

“A todos los ‘dides’ que sigan trabajando de hoy en adelante en la ciudad capital de Culiacán, se les va a empezar a matar. Aquí no van a trabajar, no va a haber Didi. De aquí en adelante, Culiacán no va a tener Didi ni Uber. El que siga trabajando se le va a matar, a chingar a su madre, niDriver ni nada.”

Estas amenazas han causado impacto en la ciudad, ya que numerosos usuarios de las aplicaciones han reportado la falta de conductores al intentar solicitar viajes. Las plataformas muestran un mensaje de “no hay conductores disponibles”, situación que algunos atribuyen al temor generado por los audios.

Autoridades descartan riesgos

Ante la difusión de los mensajes, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, afirmó que no existen denuncias formales relacionadas con las amenazas. El funcionario aseguró que en el estado hay condiciones de seguridad para que los conductores de Uber y Didi trabajen con tranquilidad.

“En Sinaloa existen las garantías necesarias para que los trabajadores de estas plataformas operen sin problemas”, declaró Mejía Sánchez, quien también exhortó a la población a no caer en pánico ante rumores.

Gerardo Mérida Sánchez, titular de Seguridad Pública de Sinaloa

Impacto en la población

La incertidumbre por estas amenazas ocurre en un contexto de violencia reciente en la región. Aunque las autoridades buscan calmar a los ciudadanos, el temor persiste entre los conductores de transporte privado, quienes prefieren no exponerse ante el riesgo que representan los mensajes.

Por el momento, las aplicaciones Uber y Didi no han emitido un comunicado oficial respecto a la situación en Culiacán. La población continúa a la expectativa, mientras que el uso de estas plataformas sigue limitado por la falta de operadores disponibles.