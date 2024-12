Trump anuncia que "bloqueará" compra de acerera US Steel por parte de japonesa Nippon

La US Steel argumenta que sus plantas en Mont Valley, Pensilvania, podrían cerrar de no ser vendida a la japonesa Nippon.El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes (02.12.2024) que "bloqueará" la adquisición de la acerera estadounidense US Steel por parte de la empresa japonesa Nippon Steel, una operación anunciada a finales de 2023 por 14.900 millones de dólares, incluidas las deudas.

"Estoy totalmente en contra de que la otrora grande y poderosa US Steel sea comprada por una empresa extranjera, en este caso Nippon Steel de Japón", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"A través de una serie de incentivos fiscales y aranceles, haremos que el acero estadounidense sea fuerte y grande de nuevo, ¡y sucederá RÁPIDO! Como presidente, bloquearé que este acuerdo suceda", añadió el magnate republicano.

La debilitada US Steel ha defendido que necesita el acuerdo de venta alcanzado en diciembre del año pasado con Nippon para garantizar una inversión suficiente en sus plantas de Mon Valley, en Pensilvania, que podrían cerrar, alega, si se bloquea la venta.

Días después de las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos, Nippon Steel aseguró que esperaba cerrar la adquisición de la acerera estadounidense antes de finales de año, mientras el demócrata Joe Biden siga en la Casa Blanca.

Pero el mandatario también se ha opuesto al acuerdo, al afirmar que es "vital" para US Steel "seguir siendo una empresa siderúrgica estadounidense de propiedad y gestión nacional".

La venta está bajo revisión de un organismo dirigido por la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que audita las adquisiciones foráneas de empresas estadounidenses, denominado Comité de Inversiones Extranjeras.

Trump, que sucederá a Biden el 20 de enero, prometió en campaña instaurar políticas económicas proteccionistas para ayudar a las empresas estadounidenses, incluidas amenazas de reiniciar una guerra comercial con China, la segunda economía mundial.

gs (afp, reuters)