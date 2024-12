Así puedes calcular tu aguinaldo paso a paso y sin complicaciones: ejemplos y qué hacer si no te lo dan

Calculadora de aguinaldo: Paso a paso para saber cuánto te toca; ejemplos y qué hacer si no te lo dan

El aguinaldo es una prestación laboral que los trabajadores formales en México reciben cada año, y está regulada por el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Este artículo establece que los empleados tienen derecho a recibir un aguinaldo anual equivalente a al menos 15 días de salario, aunque en algunos casos, dependiendo de las políticas de la empresa, este monto puede ser mayor, llegando hasta 30 días o más.

¿Cuándo se debe pagar el aguinaldo?

El aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre de cada año; es importante tener en cuenta que este pago se calcula proporcionalmente si no has trabajado el año completo en la empresa. Es decir, si comenzaste a trabajar a mitad de año o te encuentras en un contrato temporal, el monto de tu aguinaldo se ajustará al tiempo que hayas laborado.

¿Cómo calcular el aguinaldo paso a paso?

El cálculo del aguinaldo es sencillo, por eso en Publimetro México te decimos el paso a paso: primero, necesitas saber cuál es tu salario diario. Si tu sueldo es mensual, divídelo entre 30 días.

Después multiplica tu salario diario por 15 para obtener el aguinaldo correspondiente, pues recuerda que de acuerdo con la LFT, se te debe pagar un aguinaldo mínimo de 15 días de salario.

¿Cuánto te toca de aguinaldo si no trabajaste el año completo?

Si no has trabajado el año completo, deberás hacer un ajuste. Multiplica el resultado anterior por el número de días que has trabajado durante el año y divide entre 365 días para obtener el aguinaldo proporcional.

Ejemplo de cómo calcular tu aguinaldo

Para que tengas más clara la idea de cómo calcular tu aguinaldo, te dejamos aquí un ejemplo ; supongamos que tienes un sueldo mensual de 10,000 pesos, para calcular tu aguinaldo deberás dividir tu salario entre 30 días, dando como resultado 333.33 pesos diarios.

10,000÷30= 333.33

Ahora se debe multiplicar tu salario diario de 333.33 pesos por 15 días, como lo establece la LFT; esto significa que, si trabajaste el año completo, tu aguinaldo sería de 5,000 pesos, los cuales se deberan pagar antes del 20 de diciembre.

333.33×15= 5,000

Recuerda que este cálculo aplica solo para el aguinaldo mínimo que establece la ley. Algunas empresas pueden ofrecer aguinaldos mayores, por lo que es recomendable revisar las condiciones laborales de tu lugar de trabajo directaamente en el área de Recursos Humanos.

¿Qué hacer si no te pagan el aguinaldo completo o antes del 20 de diciembre?

En caso de que no te den el dinero correspondiente antes del 20 de diciembre, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), brinda asesoría y representación gratuita en caso de incumplimiento del patrón con el pago del aguinaldo, al interior de las oficinas del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Las oficinas de la PROFEDET están ubicadas en la Ciudad de México (CDMX), exactamente en la calle Dr. José María Vértiz 211, colonia Doctores, de la alcaldía Cuauhtémoc, en donde podrán atenderte directamente.

Si no puedes acudir a las oficinas de la PROFEDET en la CDMX, la dependencia cuenta con atención vía telefónica a los números 800 911 7877 y 800 717 2942, también en WhatsApp al 55 14 84 87 37, y por medio de su correo electrónico: orientacionprofedet@stps.gob.mx.