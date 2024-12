¿Cuál fue el video que se transmitió por el canal de AMLO en Youtube y fue borrado?

Alrededor de las 19:30 horas, el canal de Youtube del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió una notificación sobre un nuevo video, mismo que sólo permaneció apenas unos minutos en la plataforma.

Sin embargo, eso no impidió que en pocos segundos la caja de comentarios se llenará de mensajes de alegría por el “regreso” del fundador de Morena:

“Me saltó el corazón de alegría. Saludos querido AMLO”.

“Que felicidad me causa esta publicación”.

“Gracias, mil gracias Presidente se le quiere y extraña mucho”.

“El legendario Presidente Andrés Manuel López Obrador volvió hace unos minutos a las redes sociales y subió momentáneamente un video a YouTube, pero ya lo bajó. Lo extrañamos mucho @lopezobrador_”, fue uno de los mensajes que se publicaron en X.

Este fue el video que se publico en el canal de AMLO:

Aunque no se trataba de un mensaje del expresidente, sino una animación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que ya se había publicado con anterioridad, eso no impidió que usuarios de la plataforma expresaran su sorpresa y alegría por ver “nuevo contenido” en el canal de AMLO.

¿Dónde está el expresidente López Obrador?

En la “mañanera” del 26 de abril, el entonces presidente aseguró que no se iría a vivir al extranjero como lo aseguró el periodista Ciro Gómez Leyva.

“Yo también me voy a quedar, no en el gobierno, pero me quedo en México, igual como se va a quedar cualquier otro mexicano, porque están con esa idea, ‘total, ustedes ya se van, pero nosotros nos quedamos´”.

En ese sentido, el presidente mencionó que una cosa es que se jubile y se retire de la política, y otra es que “”me desaparezca o que no viva en México, igual que mis adversarios que viven aquí”, ya que mencionó que su permanencia en México es independiente de su participación en el ámbito gubernamental.

“Vamos a quedarnos como ciudadanos, también como están ustedes, porque los que dicen eso tampoco tienen una responsabilidad pública, son ciudadanos, aclarando paradas, no, para que se vayan entendiendo mejor las cosas”, agregó.

Como lo aseguró en múltiples ocasiones, se sabe que el exmandatario ahora vive en su rancho “La Chingada”, que se encuentra a las afueras de la cabecera municipal de Palenque, en el tramo carretero Pakalna-Palenque, al noreste del estado de Chiapas, a 282 kilómetros de la capital Tuxtla Gutiérrez, cerca del río Usumacinta y a 220 kilómetros de San Cristóbal de las Casas.