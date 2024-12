¿México busca salvar a ‘El Mayo’ Zambada? Pedirían su repatriación desde EE. UU.

Este miércoles 4 de diciembre se revelaron más detalles del “secuestro” de Ismael ‘El Mayo’ Zambada por parte de las autoridades de Estados Unidos (EE.UU.) según menciona su abogado, Juan Manuel Delgado González en una entrevista.

El abogado de ‘El Mayo’ asegura que Estados Unidos violó un tratado firmado con México para prohibir los secuestros, por lo que asegura que su cliente está privado de su libertad debido a que fue ultrajado de su país de origen por la fuerza.

Por ello detalla que el arresto del que hablan las autoridades gringas no tiene sustento, ya que ‘El Mayo’ fue llevado contra su voluntad por uno de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán a Texas, lugar en el que la DEA atrapó al capo que era líder del Cártel de Sinaloa.

“No podemos llamar extradición a este proceso, ya que se trata de un secuestro transfronterizo. Técnicamente, este es el término adecuado. Se firmó un tratado para la prohibición de secuestros, y según la definición del tratado, el secuestro puede ser un acto de privación de la libertad o un traslado forzoso de un país a otro, ya sea por autoridades o por particulares”, menciona el abogado de ‘El Mayo’.

¿México irá al rescate de ‘El Mayo’ Zambada?

México ha pedido explicaciones a los Estados Unidos hasta el cansancio, ya que consideran que el ultraje de ‘El Mayo’ Zambada no fue con permiso de su país de origen, además de que no se ha otorgado toda la información respecto al arresto del capo de Sinaloa. “El fin no justifica los medios”, dijo Claudia Sheinbaum, presidenta de México sobre el caso.

La captura de Ismael Zambada generó que se desatara una guerra entre dos facciones del Cártel de Sinaloa: Los Chapitos contra Los Mayitos, quienes desataron balaceras, y muertes por calles de Culiacán.

Por ello es que, según el abogado de ‘El Mayo’, México tiene la obligación de solicitar la repatriación del narcotraficante: “La obligación del país mexicano es pedir que Ismael regrese, y que se aplique el tratado firmado con EE. UU.”

Juan Manuel Delgado González agregó que lo que hizo Estados Unidos es ilegal, por lo que todo lo que se realice en el juicio en EE. UU. será considerado como un “acto corruptor”.