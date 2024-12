¿Hasta cuándo se puede reemplacar en Edomex y qué pasa si no lo haces? Estos son los pasos

El Gobierno del Estado de México comunicó sobre el último día de este año donde se termina el periodo de reemplacamiento del 2024. Por ello, a continuación se presentan todos los detalles para realizar los trámites.

Pasos para realizar el reemplacamiento en el Estado de México

El periodo de vigencia del reemplacamiento empezó el 1 de julio y terminará este 31 de diciembre de 2024. En la página oficial se presenta el proceso, paso a paso, para realizar el trámite. Si la terminación de tus placas es 9 o 0, el mes para realizar el trámites es en Diciembre.

Si el trámite es en línea, se puede realizar a través de la página sfpya.edomexico.gob.mx. Seleccionar el recuadro “Trámite en línea” y posteriormente realizar la captura de la información. Adjuntar los documentos que el sistema solicita. En un video, el Gobierno del Edomex explica cómo escanear los documentos para el trámite. Realizar el pago correspondiente. Agendar la cita para recoger las placas, donde puedes elegir el lugar y la fecha. Asimismo, también existe la opción de “Entrega a domicilio”.

¿Qué sucede si no se realiza el proceso?

Las consecuencias de no realizar el trámite cubren las sanciones de tránsito, el retiro de las placas de circulación, la remisión del vehículo al corralón, multa, no poder hacer la verificación bajo el tiempo correcto, y no ser acreedor al subsidio de tenencia.

Módulos de reemplacamiento