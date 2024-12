Scholz descarta el envío de soldados alemanes a Ucrania

Tres veces al año, el canciller responde a las preguntas de los diputados en el Bundestag. Esta vez, Olaf Scholz utilizó el ritual para su campaña electoral.¿Será por los sondeos que han visto recientemente a los socialdemócratas del SPD del canciller Olaf Scholz en ligero ascenso? Al menos una encuesta del Instituto Insa situaba al partido en el 16 % de intención de voto en esta jornada. Y Scholz se encontraba claramente en su elemento durante esta sesión de preguntas y respuestas en el Bundestag alemán.

Respondió a las preguntas de los diputados con voz firme y tono agresivo. Por ejemplo, a una pregunta de un diputado del partido liberal FDP, sobre el suministro de armas a Ucrania, respondió: "Para un partido que apenas llega al 5 %, es usted muy valiente."

Juego de preguntas y respuestas en plena crisis de gobierno

El FDP fue el desencadenante de la fuerte crisis de gobierno que ha llevado a Scholz a dirigir ahora el país en un Gobierno en minoría, junto con los Verdes. Por ello, el pueblo alemán tendrá que elegir un nuevo Parlamento en febrero de 2025. El FDP abandonó el Gobierno de coalición tripartita con el SPD y Los Verdes hace poco más de un mes y lucha por su existencia en la campaña electoral que ahora comienza.

Mientras, Olaf Scholz lucha por su cargo, evidentemente con entusiasmo. El canciller dispone de ocho minutos al comienzo del turno de preguntas para unas palabras introductorias. Habla de su visita a Ucrania a principios de semana y de cómo el apoyo de Alemania a los ucranianos atacados no disminuirá.

Nada de misiles de largo alcance para Ucrania

Scholz informó que se ha reunido con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, diecisiete veces desde que asumió el cargo. Afirmó que Alemania ha suministrado armas y ha acogido a muchos refugiados. Pero también subrayó que, como canciller, no suministrará misiles de largo alcance que también puedan alcanzar objetivos en Rusia. Al parecer, éste es un lema importante en la campaña electoral: mantener la sensatez, evitar involucrar a Alemania y a la OTAN en la guerra.

Pero, ¿no ha planteado su propia ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, de Los Verdes, la posibilidad de que soldados alemanes participen en el futuro en una misión de mantenimiento de la paz en Ucrania? Esta tampoco inquietó a Scholz. Baerbock fue preguntada sobre tal posibilidad en una rueda de prensa, dijo, y continuó: "Ella intentó no decir ni sí ni no. Fue una pregunta a la que intentó dar una respuesta diplomática. Pienso que no podemos enviar soldados a Ucrania en la situación actual."

Buscando apoyo para proyectos pendientes

A continuación, Scholz hizo un llamamiento a todos los partidos del Bundestag para que cooperen en una serie de proyectos importantes antes de las elecciones, a pesar de la feroz disputa partidista que ya ha comenzado: "El periodo de campaña electoral no es un momento para quedarse quieto. Todavía se puede hacer algo. Les pido que me ayuden", conminó Scholz a la cámara plenaria.

Pero, en este momento, con proyectos aún posibles, lo único que Scholz puede hacer es pedir: el Gobierno que le queda ya no tiene mayoría. Es más que incierto que pueda permanecer en el cargo incluso después de las elecciones de febrero: los conservadores de la CDUy la CSUestán muy por delante en las encuestas y se sitúan actualmente entre el 32 y el 34 %.

(gg/rml)