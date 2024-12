Hoy no circula en CDMX y Edomex: Restricciones para este jueves 5 de diciembre de 2024

Este jueves 5 de diciembre de 2024, el programa Hoy no circula aplicará en la Ciudad de México (CDMX) y en 18 municipios del Estado de México (Edomex), afectando a los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, y con holograma de circulación 1 y 2. Estos autos no podrán circular de 5:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la capital y los municipios mencionados del territorio mexiquense.

En días recientes, se ha reportado mala calidad del aire en algunas zonas del Valle de México, especialmente en la alcaldía Iztapalapa, donde se recomendó a las personas más vulnerables evitar actividades físicas al aire libre.

No obstante, las autoridades no han considerado necesario activar una contingencia ambiental, por lo que el programa Hoy no circula sigue operando de manera normal.

Los vehículos exentos de las restricciones son aquellos que cuentan con hologramas 00 y 0, así como los autos eléctricos e híbridos, además de los transportes de pasajeros. De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los vehículos que no cumplen con los criterios establecidos para la circulación en el Valle de México deberán pagar una multa si son sorprendidos violando la norma.

La multa va de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a entre 2 mil 74 y 3 mil 112 pesos.

¿Cómo aplica el Hoy no circula en el Edomex?

En cuanto a los municipios del Estado de México, la restricción también se aplica a los vehículos con las mismas características que en la CDMX, pero con la condición de que los autos cuenten con una verificación vehicular vigente.

Los municipios en los que se aplica esta restricción son:

Atizapán

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Finalmente, se recordó que es importante que los conductores verifiquen el estatus de su verificación vehicular y conozcan las restricciones antes de circular en estas áreas para evitar sanciones.