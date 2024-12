Rumania decide sobre su rumbo político: ¿Rusia o la UE?

En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se juega una decisión histórica para Rumania: ¿permanecerá en Europa o elegirá como jefe de Estado a un extremista prorruso?En el clip de video en Facebook se ve a un hombre que viste un chándal blanco en un coche. Dice: "Quiero dejar claro que me equivoqué. Voté por rabia, contra el sistema. Pero eso no excusa nada. Porque no comprobé todo lo que hablaba el candidato".

Unos días más tarde, explica con más calma por qué votó al candidato de extrema derecha, prorruso y antisistema Calin Georgescu, a pesar de no compartir sus opiniones políticas. Habla de su "rabia infinita" y dice al final que no votará en la segunda vuelta por falta de una buena alternativa.

El hombre de los videos se llama Stefan Mandachi, tiene 38 años y es un empresario de Suceava, en el norte de Rumania. Se hizo famoso en 2019, cuando hizo construir a sus expensas un metro de autopista, con cuatro carriles, barreras laterales y centrales, y señales de tráfico. Era una protesta contra la falta de programas de desarrollo de infraestructuras del Estado rumano.

Mandachi también es conocido por sus acciones humanitarias. Entre otras cosas, ayudó muy generosamente a los refugiados de guerra ucranianos en 2022.

Contra "el sistema y sus partidos"

Unos días antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo domingo 8 de diciembre de 2024, en Rumania, las redes sociales están llenas de videos como el de Mandachi, que a menudo incluyen cientos o miles de comentarios.

En el país se ha extendido un enfado contra "el sistema y sus partidos": enfado por la corrupción y el clientelismo, por la ignorancia y la mentalidad interesada de la clase política, enfado por la mala atención médica, las escuelas en mal estado y las pensiones ridículamente bajas para muchos.

Con este telón de fondo, un outsider político, un casi desconocido, ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales casi dos semanas antes, el 24 de noviembre de 2024, con un 23 %, gracias a los cientos de miles de visitas de sus videos en TikTok.

Calin Georgescu, de 62 años, ingeniero agrónomo, ultraderechista, esotérico, teórico de la conspiración y fundamentalista cristiano ortodoxo, también es un admirador declarado del presidente ruso Vladimir Putin y del dictador rumano pro-fascista del periodo de la Segunda Guerra Mundial Ion Antonescu.

El domingo, los ciudadanos de Rumania eligen entre él y su oponente, que obtuvo el 19 % en la primera vuelta de la votación: Elena Lasconi, de 52 años, jefa del partido progresista-liberal Unión Salvemos Rumania (USR), alcaldesa de una pequeña ciudad del sur de Rumania y antigua periodista estrella de una cadena de televisión privada.

"Rumania en primer lugar"

En vista del rotundo fracaso de los sondeos en la primera vuelta, a los expertos les resulta ahora difícil hacer predicciones. Los pocos sondeos muestran lo mismo a Georgescu que a Lasconi en cabeza. Una cosa es segura: Georgescu tiene muchas posibilidades de convertirse en presidente.

Esto sería un desastre para Rumania, pero también para la Unión Europea y la OTAN. Aunque el presidente tiene pocos poderes, puede retrasar o bloquear decisiones y procesos políticos, paralizar el país y convertirlo en un socio impredecible. Georgescu ha adoptado ahora la retórica de Trump y afirma que "siempre pone a Rumania y al pueblo rumano en primer lugar".

"Ya no hablaremos de rodillas, sino al mismo nivel que Occidente", anuncia. A diferencia de hace unas semanas, ahora ya no pretende la retirada de Rumania de la UE y de la OTAN. Sin embargo, promete el cese inmediato de la ayuda militar rumana a Ucrania y un rumbo más favorable a Rusia.

Servicios secretos rumanos señalan a Rusia

No está claro hasta qué punto los medios sociales y TikTok en particular desempeñarán un papel manipulador en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

El presidente en funciones de Rumania, Klaus Iohannis, publicó este miércoles (4 de diciembre) informes de inteligencia según los cuales Calin Georgescu recibió un importante apoyo financiero de oscuras empresas de tecnología, para la distribución de videos de TikTok y la manipulación de algoritmos, aunque él afirma haber llevado a cabo una campaña sin financiación alguna.

Además, durante el actual proceso electoral se habrían producido unos 85.000 ataques de piratas informáticos a la infraestructura informática pública rumana. Los servicios secretos rumanos señalan a Rusia como responsable.

A la vista de estas publicaciones, Elena Lasconi volvió a lanzar una advertencia urgente sobre la elección de su oponente: "Rusia actuó de la misma manera en Ucrania antes de invadir el país. Los rumanos deben elegir si quieren regalar Rumania a Rusia o si quieren permanecer en la Unión Europea".

