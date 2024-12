Acelgas, chiles y jitomate: estas verduras contienen cadmio, una sustancia cancerígena

Un reciente estudio realizado por el Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana ha detectado concentraciones preocupantes de cadmio, un metal cancerígeno, en verduras comúnmente consumidas en la Ciudad de México.

El estudio, titulado “Dietary Risk Assessment of Cadmium Exposure Through Commonly Consumed Foodstuffs in México” y publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, analizó 143 alimentos de tiendas de distribución en la capital.

Según la investigadora Alejandra Cantoral Preciado, el cadmio llega a los campos de cultivo principalmente por actividades antropogénicas, especialmente por los residuos industriales, como los que generan las plantas de reciclaje de baterías. Cantoral hizo un llamado a las autoridades competentes para que realicen un monitoreo de cadmio en los suelos de cultivo, con el fin de prevenir más contaminaciones de este tipo.

mercados de verduras

¿Efectos negativos del cadmio en el cuerpo humano?

El cadmio es conocido por sus efectos negativos en la salud humana. El Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos advierte que la exposición constante al cadmio puede aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. Además, las Agencias para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR) precisan que este metal se acumula principalmente en los riñones y el hígado. Aunque el cuerpo elimina lentamente pequeñas cantidades de cadmio a través de la orina y las heces, el metal puede permanecer de 16 a 30 años en el organismo.

Un desafío importante en el control del cáncer de pulmón es su diagnóstico temprano, ya que a menudo no presenta síntomas en las etapas iniciales.

¿En qué verduras se encontró presencia de cadmio?

En cuanto a las verduras analizadas, el estudio identificó que los hongos ostra presentaron la mayor concentración de cadmio, con hasta 0.575 miligramos por kilo. Le siguieron la lechuga romana con 0.335 miligramos por kilo y el cacao en polvo con 0.298 miligramos por kilo. Otros alimentos contaminados incluyen acelgas, chiles anchos, jitomate saladette y barras de chocolate.

El estudio concluye que la cantidad de cadmio tolerable para una persona adulta es de 2.5 microgramos por kilo de peso corporal, mientras que el consumo teórico de verduras contaminadas podría alcanzar los 3.82 microgramos por persona, representando un riesgo potencial para la salud. Los investigadores instan a tomar medidas urgentes para mitigar la contaminación por cadmio en los alimentos y proteger la salud pública.

chiles

Cantoral Preciado mencionó que de manera consistente en los resultados, a nivel mundial se han identificado a los cultivos de cereales (como el arroz y el trigo) como una de las principales fuentes de exposición al Cadmio para los humanos.

“Lo que llevó a amplios esfuerzos para comprender los mecanismos de acumulación de ese metal en los alimentos. En plantas como el trigo y el arroz, se han identificado genes y transportadores específicos involucrados en la absorción y transporte de Cd. Cabe recalcar que en nuestro estudio, los productos de maíz tuvieron las concentraciones más bajas detectadas”, señaló.