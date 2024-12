Ni San Juan Diego te permite circular en lunes si tu engomado es de este color

Los que utilizan tecnologías sustentables están libres de las restricciones del programa Hoy no Circula Foto: Victoria Valtierra | Cuartoscuro

De acuerdo con los estipulado en el programa Hoy no Circula, este lunes 9 de diciembre no pueden circular los automóviles cuyo engomado sea amarillo y el último número de la placa de circulación sea 5 o 6, en caso de no acatar esta norma, los conductores pueden ser multados y pagar entre los dos mil 171 pesos y hasta los tres mil 257.

En el día que se celebra a San Juan Diego, la restricción aplica desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas, así que toma en cuenta esto para que tu automóvil no termine en el corralón y tu carteras con dinero de menos por “jugarle al valiente” y no respetar esta medida.

El Hoy no Circula está vigente en estos municipios del Estado de México:

Atizapán

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Así como en todas las alcaldías de la Ciudad de México:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Las unidades que están libres de estas limitaciones a la circulación son las que tienen hologramas 0 y 00, aunque esto no es licencia para no acatar las medidas de circulación ni que otras multas no se apliquen, como sería en caso de bloquear rampas de acceso, manejar en estado de ebriedad o a gran velocidad, entre otras

Sin embargo, los coches foráneos con placas extranjeras no pueden circular ningún sábado de las 05:00 a las 22:00 horas ni de lunes a viernes de 5:00 a 11:00 horas, adicionalmente el último número de su placa de circulación determina el día que deben detener su circulación.

Para aquellos con holograma 1 y cuyo último número de la placa sea impar (1, 3, 5, 7 y 9), estos vehículos “descansan” el primero y tercer sábado de cada mes de las 05:00 hasta las 22:00 horas.

Los conductores que tengan el mismo holograma, pero con terminación par (0, 2, 4, 6 y 8), aplica la misma medida, en el mismo horario, pero el segundo y cuarto sábado de cada mes.

Finalmente, estos vehículos sí pueden circular pese a la implementación del Hoy no Circula: